Evliya Çelebi'nin övgüyle bahsettiği yer! Almanya, İtalya’dan talep yağıyor, 40 derece sıcakta 3 bin yıldır üretiliyor
Erzincan'ın Kemah ilçesindeki tesislerde 3 bin yıllık geleneklerle elde edilen ve Evliya Çelebi'nin övgüyle bahsettiği "Kemah tuzu"nun üretimi, hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyretmesinin etkisiyle arttı.
İşçilerin sıcak altında zahmetli uğraşları sonucu adeta "su ekip tuz biçerek" ürettikleri tuz, başta çevredeki iller olmak üzere İstanbul, Bursa, Ankara, İzmir ile yurt dışında satışa sunuluyor.