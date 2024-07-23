Evliya Çelebi'nin övgüyle bahsettiği yer! Almanya, İtalya’dan talep yağıyor, 40 derece sıcakta 3 bin yıldır üretiliyor



Tanrıkulu, tuzun hiçbir kimyasal ve ağır metal barındırmadığı için sağlıklı olduğuna işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yıl içerisinde bin ila 2 bin ton arasında üretim yapıyoruz. Bu tuzu 3 bin yıl önce Urartular, Romalılar ve Osmanlı nasıl üretmişse aynı sistemle ancak daha modernize ederek geleneksel yöntemlerle üretmeyi sürdürüyoruz. Kemah tuzuna sadece Türkiye`den değil Almanya, İtalya’dan doğal tuz ticareti yapanlardan da büyük talep var."



İşçilerin havuzlarda 40 derece sıcak altında çalıştığını aktaran Toprak, “Hava oldukça sıcak, çalışırken zorlanıyoruz. Tuzu göllere alıyoruz, ardından makine kullanmadan bilek gücü ile çıkarıyoruz. Zor oluyor ama bu bizim ekmek paramız. Güneşten şapkalarla korunmaya çalışıyoruz.” ifadelerini kullandı.