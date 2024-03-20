Evren Belediyesi hangi partide? Evren Belediye başkanı kimdir? Evren Belediye başkan adayları
Evren Belediyesi hangi partide? Evren Belediye Başkanı kimdir? Evren Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Ankara Evren Belediyesini hangi parti kazandı ve Ankara Evren Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Ankara Evren yerel seçim sonuçları..
EVREN BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde Ankara Evren Belediyesini 1.675 alınan oy ve %63.88 oy oranı ile AK Parti adayı Hüsamettin Ünsal kazanmıştır.
Belediye Başkanlığı Oy Oranları
- AK Parti%63.88
- İyi Parti%35.01
- Saadet Partisi%0.34
- Vatan Partisi%0.31
- DSP%0.31
- BTP%0.15