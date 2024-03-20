Evren Belediyesi hangi partide? Evren Belediye başkanı kimdir? Evren Belediye başkan adayları

EVREN BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Evren Belediyesi Başkanı Hüsamettin Ünsal Kimdir?

1973 yılında Ankara’nın Evren ilçesinde doğdu. İlköğretim ve lise öğrenimini Evren İlçesinde tamamladı. Meslek hayatına Müteahhit olarak başladı ve halen devam etmektedir. 2004 Mahalli İdareler Yerel Seçimlerinde Ak Parti Evren Belediye Meclis Üyeliği olarak siyasete giriş yaptı. 2014-2019 yılları arası Evren Ak Parti İlçe Başkanlığı Görevini yerine getirdi. 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Yerel Seçiminde Evren Belediye Başkanlığına aday oldu ve Belediye Başkanı olarak seçildi. Hüsamettin ÜNSAL, evli ve 4 çocuk babası.