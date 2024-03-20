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Evren Belediyesi hangi partide? Evren Belediye başkanı kimdir? Evren Belediye başkan adayları

Evren Belediyesi hangi partide? Evren Belediye Başkanı kimdir? Evren Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Ankara Evren Belediyesini hangi parti kazandı ve Ankara Evren Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Ankara Evren yerel seçim sonuçları..

Evren Belediyesi hangi partide? Evren Belediye başkanı kimdir? Evren Belediye başkan adayları - 1

EVREN BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

2019 Türkiye yerel seçimlerinde Ankara Evren Belediyesini 1.675 alınan oy ve %63.88 oy oranı ile AK Parti adayı Hüsamettin Ünsal kazanmıştır.

Belediye Başkanlığı Oy Oranları

  • AK Parti%63.88
  • İyi Parti%35.01
  • Saadet Partisi%0.34
  • Vatan Partisi%0.31
  • DSP%0.31
  • BTP%0.15

TÜRKİYE HABERLERİ

Evren Belediyesi hangi partide? Evren Belediye başkanı kimdir? Evren Belediye başkan adayları - 2

EVREN BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Evren Belediyesi Başkanı Hüsamettin Ünsal Kimdir?

1973 yılında Ankara’nın Evren ilçesinde doğdu. İlköğretim ve lise öğrenimini Evren İlçesinde tamamladı. Meslek hayatına Müteahhit olarak başladı ve halen devam etmektedir. 2004 Mahalli İdareler Yerel Seçimlerinde Ak Parti Evren Belediye Meclis Üyeliği olarak siyasete giriş yaptı. 2014-2019 yılları arası Evren Ak Parti İlçe Başkanlığı Görevini yerine getirdi. 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Yerel Seçiminde Evren Belediye Başkanlığına aday oldu ve Belediye Başkanı olarak seçildi. Hüsamettin ÜNSAL, evli ve 4 çocuk babası.

Evren Belediyesi hangi partide? Evren Belediye başkanı kimdir? Evren Belediye başkan adayları - 3

EVREN BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

  • HÜSAMETTİN ÜNSAL
  • ALPARSLAN İLGÜN
  • İSMAİL EKİCİ
  • SAMED ESEN
  • ERKAN KAYGUSUZ
  • HAKAN KIYAK
  • VEYSEL KAZEL
  • ARİF GÜÇLÜ
  • MUSTAFA ÖZDEMİR
  • ZAFER İNCEKARA
  • FURKAN EFE DİKİLİTAŞ
  • BEKİR ASICIOĞLU
  • MEHMET ÜNÜVAR
Evren Belediyesi hangi partide? Evren Belediye başkanı kimdir? Evren Belediye başkan adayları - 4

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