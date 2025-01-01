Evsiz sandılar, iki dairesi çıktı! Çöple dolu evi 13 kişi temizleyebildi!

Isparta'da sokakta yaşadığı düşünülerek yardım edilen 65 yaşındaki adamın aslında iki dairesi olduğu ortaya çıktı. Birinden kira geliri de alan adamın psikolojik sorunları nedeniyle evini çöp yığınlarıyla doldurduğu ve bu yüzden sokakta hayat sürdüğü öğrenildi. Daha önce iki kez temizlenen ev, 13 kişilik ekiple yeniden temizlendi.

Evsiz sandılar, iki dairesi çıktı! Çöple dolu evi 13 kişi temizleyebildi! - 1

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde sosyal medyada “evsiz” olarak gündeme gelen Hamdi Vural'ın (65) hikâyesi görenleri hayrete düşürdü. Yalvaç Belediyesi'ne ait Kültür Merkezi İş Hanı'nda yere serdiği kartonlar üzerinde yaşayan Vural'ın aslında Kaşyukarı Mahallesi'nde iki dairesinin olduğu ortaya çıktı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Evsiz sandılar, iki dairesi çıktı! Çöple dolu evi 13 kişi temizleyebildi! - 2

Kültür Merkezi İş Hanı'nda kalan Vural'ı gören Kaşyukarı Mahallesi Muhtarı Aziz Altıparmak ve Yalvaç Belediyesi ekipleri, Vural'a önce yemek ikramında bulundu. Ardından belediye hamamında temizlenip berbere götürülen Vural, yeni kıyafetler giydirilerek ilçe merkezindeki bir otele yerleştirildi. Ancak gerçek durum, yapılan inceleme ile ortaya çıktı.

Evsiz sandılar, iki dairesi çıktı! Çöple dolu evi 13 kişi temizleyebildi! - 3

Kaşyukarı Mahallesi'nde bir apartmanda zemin kat dairesi ve Boncuk Sokak'taki kira gelirli dairesi olan Vural'ın kendi evini çöp ev haline getirdiği belirlendi.

Evsiz sandılar, iki dairesi çıktı! Çöple dolu evi 13 kişi temizleyebildi! - 4

Zemin kattaki dairenin kapısına kadar çöp yığan Vural'ın evinin adeta bir çöplüğe dönüştüğü görüldü. Bunun üzerine mahalle muhtarı Aziz Altıparmak, daha önce iki kez boşaltılan evin tekrar temizlenmesi için belediyeden yardım istedi.

Evsiz sandılar, iki dairesi çıktı! Çöple dolu evi 13 kişi temizleyebildi! - 5

Polis ekiplerinin güvenlik önlemleri eşliğinde sokak trafiğe kapatılarak başlatılan temizlik çalışmasında, Yalvaç Belediyesi bir kepçe, bir kamyon ve 13 kişilik ekiple hummalı bir temizlik yaptı.

Evsiz sandılar, iki dairesi çıktı! Çöple dolu evi 13 kişi temizleyebildi! - 6

Muhtar Altıparmak, Vural'ın psikolojik sorunları nedeniyle bu duruma düştüğünü belirterek, yetkililerden bu sorunun bir daha tekrar etmemesi için kalıcı çözümler üretilmesini talep etti.

Evsiz sandılar, iki dairesi çıktı! Çöple dolu evi 13 kişi temizleyebildi! - 7

3 kız babası olan Hamdi Vural'ın kızlarının yurt dışında yaşadığı öğrenildi.

Evsiz sandılar, iki dairesi çıktı! Çöple dolu evi 13 kişi temizleyebildi! - 8
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