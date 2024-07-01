Eylem Tok ikinci kez hakim karşısına çıktı
İstanbul’da Oğuz Murat Aci’nin ölümüne neden olan kazaya karışan oğlu Timur Cihantimur’u ABD’ye kaçıran Eylem Tok, bugün ikinci kez hakim karşısına çıktı. ABD Dışişleri Bakanlığı’nın firari anne ile oğlunun Türkiye’ye iadelerinin uygun olduğu yönünde görüş bildirmesinin ardından görülecek ilk duruşmada, Eylem Tok’un iadesine ilişkin bir kararın gündeme alınması bekleniyordu. Mahkeme sanıkların tutuklu yargılanmalarına devam edilmesi kararı verdi.
İstanbul’da yaptığı trafik kazasında bir kişinin ölümüne sebep olan oğlu Timur Cihantimur’u ABD’ye kaçıran Eylem Tok, Boston'daki John Joseph Moakly Adliyesi'nde ikinci kez "iade" duruşmasına çıktı.
Firarın sonu ters kelepçe! Eylem Tok ile oğlu Timur Cihantimur'un ABD’de gözaltına alındığı anlar ortaya çıktı