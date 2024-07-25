Eylem Tok Türkiye’ye iade ediliyor: Karar çıktı
Ehliyetsiz kullandığı aracıyla çarptığı Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan oğlu Timur Cihantimur’u ABD’ye kaçıran Eylem Tok'un Türkiye'ye iadesi için taslak karar yazıldı. Taslak karar metninde hakimin Türkiye’den gelen delilleri yeterli bulduğu belirtilerek, “Kaçak olan Eylem Tok'un Türk Ceza Kanunu'nun 281’inci maddesine aykırı olarak delilleri yok etmek, saklamak ve değiştirmek; ayrıca Türk Ceza Kanunu'nun 283. maddesine aykırı olarak suçluyu korumaktan Türkiye'ye iadesini onaylıyorum." ifadeleri kullanıldı.
Türkiye’nin gündemini sarsan Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur hakkındaki dava ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
İstanbul’da Oğuz Murat Aci’nin ölümüne neden olan kazaya karışan oğlu Timur Cihantimur’u ABD’ye kaçıran Eylem Tok, 11 Eylül'de hakim karşısına çıkacaktı.