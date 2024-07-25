Eylem Tok Türkiye’ye iade ediliyor: Karar çıktı

Taslak karar metninde, “Türkiye'nin iade talebinde bulunduğu Eylem Tok'un, bu mahkeme huzurunda aşağıdaki suçları işlediğine inanmak için muhtemel nedenler bulunmaktadır. Mahkemeye sunulan deliller, Tok'un suçlandığı suçların eğer ABD’de işlenmiş olması halinde ağır suçlardan yargılanmak üzere tutuklanmasını haklı çıkarmak için yeterlidir. Türk savcısının yeminli ifadesi, çok sayıda görgü tanığının ifadesi ve Türk görevliler tarafından elde edilen diğer belge ve kanıtlar sağlanmıştır. Bu nedenle ve yukarıdaki bulgular uyarınca, kaçak Eylem Tok'un Türk Ceza Kanunu'nun 281. maddesine aykırı olarak Delilleri Yok Etme, Gizleme veya Değiştirme ve Türk Ceza Kanunu'nun 283. maddesine aykırı olarak Suçluyu Koruma suçlarından Türkiye'ye iadesini onaylıyorum. Bu davada sunulan kanıtların bir kopyası ve bu davada alınan her türlü tanık ifadeleriyle birlikte mahkeme katibinden tasdiknameyle, iade talebinin onaylı bir kopyasını Dışişleri Bakanı'na iletmesini emrediyorum.” ifadeleri yer aldı.

İadeyle ilgili son kararı ABD'de Dışişleri Bakanlığı verecek.