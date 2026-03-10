Eylem Tok ve Bülent Cihantimur’un hakim karşısına çıkacakları tarih belli oldu
10.03.2026 14:48
İHA
İstanbul Eyüpsultan'da Oğuz Murat Aci’nin hayatını kaybettiği kazanın sorumlusu Timur Cihantimur'un babası Bülent Cihantimur ve annesi Eylem Tok'un ABD'den Türkiye'ye iade edilmesi halinde hakim karşısına çıkacakları tarih belli oldu.
Eylem Tok ile Bülent Cihantimur'un yargılanmasına başlanacak tarih belli oldu.
Eyüpsultan'da 1 Mart 2024'te 17 yaşında olan Timur Cihantimur seyir halindeyken yol kenarında arıza nedeniyle park halinde bulunan 3 adet ATV tipi araca çarpmış, kaza sonucu 29 yaşındaki Oğuz Murat Acı hayatını kaybetmişti.
Kazanın ardından anne Eylem Tok, aralarında baba Bülent Cihantimur’un da bulunduğu kişilerle iş birliği halinde oğlu Cihantimur'u yurt dışına çıkarmıştı.
NE ZAMAN HAKİM KARŞISINA ÇIKACAKLAR?
Geçen günlerde olaya ilişkin açılan davada iddianame kabul edildi.
Aralarında ABD'de tutuklu olan Eylem Tok ile Bülent Cihantimur’un da bulunduğu sanıkların hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu.
ABD'den Türkiye'ye iade edilmesi halinde Tok dahil 5 sanığın 13 Temmuz tarihinde İstanbul 28. Asliye Ceza Mahkemesi’nde başlanacak.
İADE SÜRECİ DURDURULMUŞTU
Tok hakkında ABD'de Türkiye'ye iade kararı verilmesinden sonra Eylem Tok’un avukatı iade sürecinin durdurulması için başvurmuş ve mahkeme, Tok'un Türkiye'ye iadesini geçici süreyle erteleme kararı almıştı.
İSTENEN CEZALAR
Eylem Tok ve Bülent Cihantimur hakkında "suçluyu kayırma" ve "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçlarından 10'ar yıla hapis cezası talep ediliyor.
OĞLUNU ABD'YE KAÇIRMIŞTI
Eylem Tok, kazanın ardından olay yerinden kaçırdığı oğlu ile birlikte önce Mısır'a, ardından da ABD’ye kaçmıştı. Boston'da yakalanan anne ve oğlu tutuklanarak, şubat 2025'te Türkiye'ye iadelerine karar verilmişti.
İDDİANAMEDEN AYRINTILAR
İddianamede, 1 Mart 2024'te şüpheliler Eylem Tok ve Bülent Cihantimur'un oğlu olan ve yaşı küçük olması nedeniyle cumhuriyet başsavcılığının 2024/56530 soruşturma numaralı dosyasında "hakkında taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan ayrı soruşturma yürütülen Timur Cihantimur'un, kullanımında olan araç ile trafik kazası yaptığı belirtildi.
Kaza sonucunda Oğuz Murat Aci'nin hayatını kaybettiği aktarılan iddianamede, Süleyman Keçici, İbrahim Gümüş, Hasan Topal ve Tahsin Arslan'ın yaralandığı aktarıldı.
İddianamede, ifadeleri alınan bilgi sahiplerinin, olay günü Timur Cihantimur'un kullandığı araçla seyir halinde olduklarını, aracı hızlı kullandığını, kazanın ardından olay yerinden ayrıldıklarını, Timur'un sürekli telefonla konuştuğunu ve sonrasında yaşananları görmediklerini söyledikleri ifade edildi.
Şüpheli Cihantimur'un öncelikle şoförü olan şüpheli Adem Kızıltepe ile irtibata geçtiği, sonrasında annesi Eylem Tok ile irtibat kurduğu belirtilen iddianamede, şüpheli Tok'un kaza haberini aldığında yanında şüpheli Ayşe Ceren Saltoğlu'nun bulunduğu kaydedildi.
İddianamede, Tok'un eski eşi şüpheli Bülent Cihantimur'a haber verdiği, böylelikle şüphelilerin kaza gerçekleştikten sonra kazadan haberlerinin olduğu aktarıldı.
Şüpheliler Eylem Tok, Bülent Cihantimur, Adem Kızıltepe ve Ayşe Ceren Saltoğlu'nun, Timur Cihantimur'un kaza yaptığını ve yurt dışına çıkacağını en başından itibaren bildikleri vurgulanan iddianamede, ifadelerinin suçtan kurtulmaya yönelik olduğu, böylelikle suç işleyen bir kişiyi yakalanmaktan kurtarmak için imkan sağladıkları ifade edildi.