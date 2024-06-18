Eylem Tok ve oğlu ABD'de hakim karşısına çıktı: Tutuklulukları sürecek

Türkiye iki ayrı iade talebinde bulunduğu için Timur Cihantimur da Türkiye saatiyle 20.30'da hakim karşısına çıktı. Cihantimur'un avukatları kendisinin kaldığı çocuk hapishanesinden şikayet ederek, serbest bırakılmasını talep etti. Hakim, Timur Cihantimur'un tutukluluğunun devamına karar verdi. Bir sonraki duruşma ise 20 Haziran Perşembe günü Türkiye saatiyle 22.30'a erteledi.

Cihantimur'un avukatının sık sık Timur Cihantimur'un ABD vatandaşı olduğunu vurguladığı ve serbest kalması halinde Amerika'da eğitimine devam edip kendisine bir hayat kurmak istediğini söylediği öğrenildi.