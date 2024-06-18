Eylem Tok ve oğlu ABD'de hakim karşısına çıktı: Tutuklulukları sürecek
İstanbul Kemerburgaz'da trafik kazasında Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan Timur Cihantimur ve onu yurt dışına kaçıran annesi Eylem Tok, Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) hakim karşısına çıktı. Anne ve oğlunun tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Eylem Tok'un bir sonraki duruşması 27 Haziran'a, Timur Cihantimur'un duruşması ise 20 Haziran'a ertelendi.
İstanbul'da 1 Mart'taki kazada Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan 17 yaşındaki Timur Cihantimur ve onu yurt dışına kaçıran annesi Eylem Tok'un ABD'de, kazadan 106 gün sonra yakalanmıştı.