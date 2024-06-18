Eylem Tok ve oğlu ABD'de hakim karşısına çıktı: Tutuklulukları sürecek

İstanbul Kemerburgaz'da trafik kazasında Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan Timur Cihantimur ve onu yurt dışına kaçıran annesi Eylem Tok, Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) hakim karşısına çıktı. Anne ve oğlunun tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Eylem Tok'un bir sonraki duruşması 27 Haziran'a, Timur Cihantimur'un duruşması ise 20 Haziran'a ertelendi.

Eylem Tok ve oğlu ABD'de hakim karşısına çıktı: Tutuklulukları sürecek - 1

İstanbul'da 1 Mart'taki kazada Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan 17 yaşındaki Timur Cihantimur ve onu yurt dışına kaçıran annesi Eylem Tok'un ABD'de, kazadan 106 gün sonra yakalanmıştı.

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Eylem Tok ve oğlu ABD'de hakim karşısına çıktı: Tutuklulukları sürecek - 2

Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur 2 farklı duruşmada Boston'da hakim karşısına çıktı. Hakim, Eylem Tok'un tutukluluk halinin devamına, tarafların detaylı iddia ve savunma için hazırlık yapmasına, bir sonraki duruşmanın 27 Haziran Perşembe günü Türkiye saatiyle 16.00'da yapılmasına karar verdi.

Duruşmayı takip eden NTV Washington Temsilcisi Hüseyin Günay, Eylem Tok'un salona turuncu tutuklu tulumu ile getirildiğini, saçlarının siyahtan sarıya boyandığının ve kısa kestirildiğinin görüldüğünü söyledi.

Eylem Tok ve oğlu ABD'de hakim karşısına çıktı: Tutuklulukları sürecek - 3

Türkiye iki ayrı iade talebinde bulunduğu için Timur Cihantimur da Türkiye saatiyle 20.30'da hakim karşısına çıktı. Cihantimur'un avukatları kendisinin kaldığı çocuk hapishanesinden şikayet ederek, serbest bırakılmasını talep etti. Hakim, Timur Cihantimur'un tutukluluğunun devamına karar verdi. Bir sonraki duruşma ise 20 Haziran Perşembe günü Türkiye saatiyle 22.30'a erteledi.

Cihantimur'un avukatının sık sık Timur Cihantimur'un ABD vatandaşı olduğunu vurguladığı ve serbest kalması halinde Amerika'da eğitimine devam edip kendisine bir hayat kurmak istediğini söylediği öğrenildi.

Eylem Tok ve oğlu ABD'de hakim karşısına çıktı: Tutuklulukları sürecek - 4

BAKAN TUNÇ'TAN AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da, konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Tunç, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Ülkemize iade talebimiz kapsamında ABD'de yakalanarak gözaltına alınan, Boston’da çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanan ve bugün ayrı ayrı hakim karşısına çıkarılan şüpheli Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur’un tutukluluk hallerinin devamına karar verilmiş, Eylem Tok’un duruşması 27 Haziran’a, oğlu Timur Cihantimur’un duruşması 20 Haziran’a ertelenmiştir. Adaletin tecellisi için şüphelilerin ABD’den ülkemize iadeleri hakkında gerekli girişimlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz."

Eylem Tok ve oğlu ABD'de hakim karşısına çıktı: Tutuklulukları sürecek - 5

ÖZEL OKULU GEZDİLER

Reuters'ın geçtiği bilgilere göre; tutuklandıklarında Tok ve oğlu, Boston'da yıllık ücreti 46 bin dolar olan özel bir okulu ziyaret etmeye hazırlanıyordu.

Tutuklandıklarında Tok'un üzerinde bulunan 5 bin dolarlık nakit para da polis tutanaklarına geçti.

Eylem Tok ve oğlu ABD'de hakim karşısına çıktı: Tutuklulukları sürecek - 6

SAHTE PASAPORT PLANI

Mahkeme belgelerinde; Türk yetkililerin, Tok ve oğlunun ABD sonrası Küba'ya gitmek için sahte pasaport almaya çalıştığını düşündüğü bilgisi de yer aldı.

ABD mahkemesinin tutuklama kararında Cihantimur için "kasıtsız adam öldürme ve yaralama", annesi Tok'un da "suçluyu koruma" suçlamalarıyla Türkiye'ye iadesinin istendiği kaydedilmişti.

Eylem Tok ve oğlu ABD'de hakim karşısına çıktı: Tutuklulukları sürecek - 7

KULLAN-AT TELEFONLAR

Posta gazetesinin haberine göre; Tok, kaçış sürecinde polisin takibinden kurtulmak için sekiz ayrı telefon hattı kullandı. Bunların çoğu kullan-at tarzda takip edilemeyen telefonlardı.

Boston'da kaldıkları rezidansa sürekli dışarıdan yemek söylüyorlardı. Eylem Tok tanınmamak için siparişi yabancı bir isim kullanarak veriyordu. Eve yakın bir restoranı tercih ediyorlardı.

Eylem Tok ve oğlu ABD'de hakim karşısına çıktı: Tutuklulukları sürecek - 8

TÜRK KURYENİN İHBARI

Restoranda çalışan bir Türk kurye, tesadüfen siparişi götürdü ve Eylem Tok'la karşılaştı. Ardından polise ihbarda bulundu.

Eylem Tok ve oğlu, yıllığı 46 bin dolar olan British International School of Boston'ı gezdikten sonra eve döndü. 8 polis eve düzenlediği baskınla anne-oğulu yakaladı. Tok, “Ben anneyim, katil değil. Annelik iç güdüsüyle çocuğumu korumak istedim.” dedi.

Eylem Tok ve oğlu ABD'de hakim karşısına çıktı: Tutuklulukları sürecek - 9

TOK'UN AVUKATI: İADESİ MÜMKÜN DEĞİL

Tok'un avukatı Brendan Kelley, Tok'un serbest bırakılması gerektiğini savunurken, Türk kanunlarında ebeveynlerin çocuklarını korumak için yaptıklarının suç sayılamayacağını, bu yüzden de ABD ile Türkiye arasında iadenin mümkün olmadığını iddia etti.

Eylem Tok ve oğlu ABD'de hakim karşısına çıktı: Tutuklulukları sürecek - 10

NE OLMUŞTU?

Eyüpsultan’da 1 Mart’ta seyir halindeki 3 ATV aracından biri arızalanmış, yol kenarına çekilen arızalı araç tamir edilmeye çalışılırken aynı yönde ilerleyen iki araçtan birisi buradaki 3 ATV’ye çarpmıştı.

Kazada yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırılmış, yaralılardan Oğuz Murat Aci müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da Mısır adli makamlarıyla temasa geçildiğini, ABD'ye gittikleri tespit edilen şüphelilerin iadesi için geçici tutuklama talep evrakının ABD yetkili makamlarına iletildiğini açıklamıştı.

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