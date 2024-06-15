Eylem Tok ve Timur Cihantimur'un ABD sonrası yeni planı ortaya çıktı: Küba ve özel okul ayrıntısı

Eylem Tok, Mart ayında ehliyetsiz kullandığı araçla Murat Acı'nın ölümüne neden olan oğlu Timur Cihantimur'u önce Mısır, ardından ABD'ye kaçırmıştı. Firari anne ve oğlu, dün Boston'da ABD polisi tarafından tutuklandı. Tok ve oğlunun tutuklanmasıyla birlikte ABD sonrası planları da ortaya çıktı.

Eylem Tok ve Timur Cihantimur'un ABD sonrası yeni planı ortaya çıktı: Küba ve özel okul ayrıntısı - 1

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, dün yaptığı açıklamada İstanbul'da 1 Mart'taki kazada Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan 17 yaşındaki Timur Cihantimur ve onu yurt dışına kaçıran annesi Eylem Tok'un ABD'de  tutuklandığını duyurmuştu.

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Eylem Tok ve Timur Cihantimur'un ABD sonrası yeni planı ortaya çıktı: Küba ve özel okul ayrıntısı - 2

18 Haziran'daki duruşmanın yakından takip edileceğini söyleyen Bakan Tunç, iade süreci için de gerekli girişimlerin sürdürüleceğini söylemişti.

Bu gelişmenin ardından gözler iade sürecine çevrilirken, Tok ve Cihantimur'un ABD sonrası planları da ortaya çıktı.

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Eylem Tok ve Timur Cihantimur'un ABD sonrası yeni planı ortaya çıktı: Küba ve özel okul ayrıntısı - 3

ÖZEL OKULU GEZDİLER

Reuters'ın geçtiği bilgilere göre; tutuklandıklarında Tok ve oğlu, Boston'da yıllık ücreti 46 bin dolar olan özel bir okulu ziyaret etmeye hazırlanıyordu.

Tutuklandıklarında Tok'un üzerinde bulunan 5 bin dolarlık nakit para da polis tutanaklarına geçti.

Eylem Tok ve Timur Cihantimur'un ABD sonrası yeni planı ortaya çıktı: Küba ve özel okul ayrıntısı - 4

ABD SONRASI KÜBA

Mahkeme belgelerinde; Türk yetkililerin, Tok ve oğlunun ABD sonrası Küba'ya gitmek için sahte pasaport almaya çalıştığını düşündüğü bilgisi de yer aldı.

Eylem Tok ve Timur Cihantimur'un ABD sonrası yeni planı ortaya çıktı: Küba ve özel okul ayrıntısı - 5

Anne ve oğlun kaçma riski olduğuna kanaat getiren ABD'li yetkililer, 18 Haziran'daki duruşmaya kadar tutukluluklarının devamına karar verdi.

Eylem Tok ve Timur Cihantimur'un ABD sonrası yeni planı ortaya çıktı: Küba ve özel okul ayrıntısı - 6

Tok'un avukatı Brendan Kelley de iade süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Eylem Tok ve Timur Cihantimur'un ABD sonrası yeni planı ortaya çıktı: Küba ve özel okul ayrıntısı - 7

TOK'UN AVUKATI: İADESİ MÜMKÜN DEĞİL

Kelley, Tok'un serbest bırakılması gerektiğini savunurken, Türk kanunlarında ebeveynlerin çocuklarını korumak için yaptıklarının suç sayılamayacağını, bu yüzden de ABD ile Türkiye arasında iadenin mümkün olmadığını iddia etti.

Eylem Tok ve Timur Cihantimur'un ABD sonrası yeni planı ortaya çıktı: Küba ve özel okul ayrıntısı - 8

NE OLMUŞTU?

Eyüpsultan’da 1 Mart’ta seyir halindeki 3 ATV aracından biri arızalanmış, yol kenarına çekilen arızalı araç tamir edilmeye çalışılırken aynı yönde ilerleyen iki araçtan birisi buradaki 3 ATV’ye çarpmıştı.

Kazada yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırılmış, yaralılardan Oğuz Murat Aci müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da Mısır adli makamlarıyla temasa geçildiğini, ABD'ye gittikleri tespit edilen şüphelilerin iadesi için geçici tutuklama talep evrakının ABD yetkili makamlarına iletildiğini açıklamıştı.

Şüphelinin babası Bülent Cihantimur'un iş yerinde çalışan kurumsal iletişim uzmanı Ayşe Ceren S. "suçluyu kayırma" ile "delileri gizleme" suçlarından tutuklanmış, Cihantimur ve kazadan sonra yaralılardan birinin kayıp telefonunu emniyete teslim eden A.K. hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmıştı.

Baba Bülent Cihantimur da suçluyu kayırmasuçundan şüpheli sıfatıyla ifade vermişti. Hakimlik, Bülent Cihantimur hakkında ayrıca, imza atma şartını içeren adli kontrol tedbiri uygulanmasını da kararlaştırmıştı.

Şüphelilerin iadesi için geçici tutuklama talep evrakı, Adalet Bakanlığınca ABD yetkili makamlarına iletilmişti.

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