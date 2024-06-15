Eylem Tok ve Timur Cihantimur'un ABD sonrası yeni planı ortaya çıktı: Küba ve özel okul ayrıntısı
Eylem Tok, Mart ayında ehliyetsiz kullandığı araçla Murat Acı'nın ölümüne neden olan oğlu Timur Cihantimur'u önce Mısır, ardından ABD'ye kaçırmıştı. Firari anne ve oğlu, dün Boston'da ABD polisi tarafından tutuklandı. Tok ve oğlunun tutuklanmasıyla birlikte ABD sonrası planları da ortaya çıktı.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, dün yaptığı açıklamada İstanbul'da 1 Mart'taki kazada Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan 17 yaşındaki Timur Cihantimur ve onu yurt dışına kaçıran annesi Eylem Tok'un ABD'de tutuklandığını duyurmuştu.