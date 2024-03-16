Eylem Tok’un eski eşi Cihantimur fenomenler soruşturmasından çıktı!
Yazar Eylem Tok ve eski eşi Estetisyen Bülent Cihantimur’un 17 yaşındaki oğlu T.C., ehliyetsiz kullandığı otomobiliyle kaza yaparak bir kişinin ölümüne neden olmuştu. Kaza sonrası anne Eylem Tok, oğluyla önce Mısır’a ardından ABD’ye kaçtı. Firardaki anne-oğulun New York’taki fotoğrafları tepki çekerken, baba Bülent Cihantimur emniyetteki ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yurt dışına çıkışı yasaklanan Cihantimur’un, Engin-Dilan Polat ile başlayan ve diğer fenomenlere de sıçrayan kara para aklama davasında şüpheli olarak ifade verdiği ortaya çıktı. Cihantimur ve Tok’un yaşadığı lüks hayat, bu haberin ardından tekrar sorgulanmaya başladı.
İstanbul’da 1 Mart 2024’te ehliyetsiz aracıyla iddialara göre yarış yapan ve Murat Aci’nin ölümüne neden olan T.C., 4 kişiyi de yaralamıştı.