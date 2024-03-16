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Eylem Tok’un eski eşi Cihantimur fenomenler soruşturmasından çıktı!

Yazar Eylem Tok ve eski eşi Estetisyen Bülent Cihantimur’un 17 yaşındaki oğlu T.C., ehliyetsiz kullandığı otomobiliyle kaza yaparak bir kişinin ölümüne neden olmuştu. Kaza sonrası anne Eylem Tok, oğluyla önce Mısır’a ardından ABD’ye kaçtı. Firardaki anne-oğulun New York’taki fotoğrafları tepki çekerken, baba Bülent Cihantimur emniyetteki ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yurt dışına çıkışı yasaklanan Cihantimur’un, Engin-Dilan Polat ile başlayan ve diğer fenomenlere de sıçrayan kara para aklama davasında şüpheli olarak ifade verdiği ortaya çıktı. Cihantimur ve Tok’un yaşadığı lüks hayat, bu haberin ardından tekrar sorgulanmaya başladı.

Eylem Tok’un eski eşi Cihantimur fenomenler soruşturmasından çıktı! - 1

İstanbul’da 1 Mart 2024’te ehliyetsiz aracıyla iddialara göre yarış yapan ve Murat Aci’nin ölümüne neden olan T.C., 4 kişiyi de yaralamıştı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Eylem Tok’un eski eşi Cihantimur fenomenler soruşturmasından çıktı! - 2

Yazar Eylem Tok, kazanın ardından oğlunu Mısır’a kaçırdıktan sonra oradan da birlikte ABD’ye gitmişlerdi.

Eylem Tok’un eski eşi Cihantimur fenomenler soruşturmasından çıktı! - 3

Adalet Bakanlığı da anne ve oğlunun Türkiye’ye geri iadesi için talepname yazımına başlarken, Eylem Tok’un eski eşi, T.C’nin babası Bülent Cihantimur dün şüpheli sıfatıyla ifade verdi.

Eylem Tok’un eski eşi Cihantimur fenomenler soruşturmasından çıktı! - 4

Oğlunun eski eşi tarafından kendisinden habersiz yurt dışına gönderildiğini söyleyen Cihantimur, en kısa sürede oğlunun Türkiye’ye döneceğine inandığını açıklamıştı.

Eylem Tok’un eski eşi Cihantimur fenomenler soruşturmasından çıktı! - 5

Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Cihantimur’un yurt dışı yasağı devam ederken, yeni bir gelişme de yaşandı.

Eylem Tok’un eski eşi Cihantimur fenomenler soruşturmasından çıktı! - 6

Sabah Gazetesi’nin haberine göre; Cihantimur, Engin ve Dilan Polat ile başlayan kara para soruştumalarından birinde şüpheli sıfatıyla ifade verdi.

Eylem Tok’un eski eşi Cihantimur fenomenler soruşturmasından çıktı! - 7

“Kara para aklama”, “Vergi kaçırma”, “örgüt kurma” suçlamalar yöneltilen fenomenler arasında Tayyar-Özlem Öz çifti de yer alıyordu.

Eylem Tok’un eski eşi Cihantimur fenomenler soruşturmasından çıktı! - 8

Dava dosyasında yer alan 13 şüpheliden biri de Bülent Cihantimur’du.

Öz çiftine "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "malvarlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek", "Resmi belgede sahtecilik" ve "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet"ten 5 ayrı suçlama yer aldı.

Eylem Tok’un eski eşi Cihantimur fenomenler soruşturmasından çıktı! - 9

Soruşmanın ilk savcısı Öz çiftinin 3 farklı şirketine kayyum atarken, Cihantimur’un estetik merkeziyle ilgili bir işlem yapılmadı.

Cihantimur’un da aralarında bulunduğu 13 şüpheliye "mal varlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizledikleri" gerekçesiyle yurt dışı çıkış yasağı koyuldu.

Eylem Tok’un eski eşi Cihantimur fenomenler soruşturmasından çıktı! - 10

Öte yandan bu yaşananlarla birlikte, Eylem Tok'un "ünlü yazarlığı" da kamuoyu tarafından sorgulanan konular arasında yer aldı.

Kendisini “Yazar” olarak tanımlayan Eylem Tok’un sadece iki kitap yazdığı, çok satanlar arasında yer alan “Mihr” isimli eserinin de aslında beklenen ilgiyi görmekten çok uzak olduğu iddia edildi.

Eylem Tok’un eski eşi Cihantimur fenomenler soruşturmasından çıktı! - 11

Tok’un bir yayınevi sahibiyle sevgili olduğu; sevgilisinin Tok’un kitaplarını jest amaçlı satın aldığı da iddialar arasında yer alıyor.

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