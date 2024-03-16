Eylem Tok’un eski eşi Cihantimur fenomenler soruşturmasından çıktı!

Öte yandan bu yaşananlarla birlikte, Eylem Tok'un "ünlü yazarlığı" da kamuoyu tarafından sorgulanan konular arasında yer aldı.

Kendisini “Yazar” olarak tanımlayan Eylem Tok’un sadece iki kitap yazdığı, çok satanlar arasında yer alan “Mihr” isimli eserinin de aslında beklenen ilgiyi görmekten çok uzak olduğu iddia edildi.