Eylem yapan pazarcılara biber gazlı müdahale

4 ''ORAYA SIĞMIYORUZ''

Tezgah açacakları alanın çok küçük olduğunu söyleyen pazarcı Metin Dalkın, "20 yıldır eski pazar yerinde halka hizmet veriyorduk. Eski başkan bizi yeni pazar yerine taşıyacağını söylediğinde itirazda bulunduk. 2,5 metrekare yere esnafın sığmayacağını söyledik. Market kadar yüksekliği var, kamyonlar bile zor girer oraya. Tek giriş ve tek çıkışlı pazar yaptılar bize ve orası çok küçük, biz oraya sığamıyoruz. Örneğin eski pazar yerinde 10 metrekare yerim vardı. Şimdi bana 2,5 metrekarelik yere geçmemi söylüyorlar. Ben oraya ne açayım? Elbise tezgahı olmaz sebze tezgahı desen olmaz" diyerek tepki gösterdi.