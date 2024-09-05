Eylem’in öldüğü kazada şoföre gözaltı: 17 kişilik minibüste 26 yolcu olduğu ortaya çıktı
Tokat’ta 5 yaşındaki Eylem Debek’in öldüğü, 25 kişinin de yaralandığı kazada, minibüsün kapasite dışı yolcu taşıdığı ortaya çıktı. 17 kişilik minibüse 26 kişinin bindiği belirlenirken, tedavisi tamamlanan sürücü gözaltına alındı.
Tokat’ta 5 yaşındaki Eylem Debek’in yaşamını yitirdiği kazada 17 kişilik minibüse, 26 kişinin bindiği ortaya çıktı.Kaza, dün saat 17.30 sıralarında, Niksar ilçesi Kayapaşa Mahallesi’ndeki Derebağ mevkisinde meydana geldi.