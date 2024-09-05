Eylem’in öldüğü kazada şoföre gözaltı: 17 kişilik minibüste 26 yolcu olduğu ortaya çıktı

Tokat’ta 5 yaşındaki Eylem Debek’in öldüğü, 25 kişinin de yaralandığı kazada, minibüsün kapasite dışı yolcu taşıdığı ortaya çıktı. 17 kişilik minibüse 26 kişinin bindiği belirlenirken, tedavisi tamamlanan sürücü gözaltına alındı.

Eylem’in öldüğü kazada şoföre gözaltı: 17 kişilik minibüste 26 yolcu olduğu ortaya çıktı - 1

Tokat’ta 5 yaşındaki Eylem Debek’in yaşamını yitirdiği kazada 17 kişilik minibüse, 26 kişinin bindiği ortaya çıktı.

Kaza, dün saat 17.30 sıralarında, Niksar ilçesi Kayapaşa Mahallesi’ndeki Derebağ mevkisinde meydana geldi.

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Eylem’in öldüğü kazada şoföre gözaltı: 17 kişilik minibüste 26 yolcu olduğu ortaya çıktı - 2

Ordu’da mevsimlik işçi olarak fındık topladıktan sonra memleketleri Şanlıurfa’ya gitmek için yola çıkan işçileri taşıyan Cengiz G. yönetimindeki 02 ABZ 139 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesiyle virajı alamayıp dereye uçtu.

Aralarında çocukların da olduğu 26 yaralı, ihbarla kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Niksar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralılardan durumu ağır olan Eylem Debek, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Eylem’in öldüğü kazada şoföre gözaltı: 17 kişilik minibüste 26 yolcu olduğu ortaya çıktı - 3

Debek’in cenazesi otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Kazada yaralanan 25 kişiden 13’ü bu sabah taburcu edildi.

Eylem’in öldüğü kazada şoföre gözaltı: 17 kişilik minibüste 26 yolcu olduğu ortaya çıktı - 4

17 KİŞİLİK MİNİBÜSTE 26 KİŞİ

Tokat Valisi Abdullah Köklü, minibüsün kapasite dışında yolcu taşıdığını ve soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Tedavisinin ardından taburcu olan minibüs şoförü Cengiz G. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

17 yolcu kapasiteli minibüste 26 kişinin bindiği bildirildi.
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