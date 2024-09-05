Eylem’in öldüğü kazada şoföre gözaltı: 17 kişilik minibüste 26 yolcu olduğu ortaya çıktı

Ordu’da mevsimlik işçi olarak fındık topladıktan sonra memleketleri Şanlıurfa’ya gitmek için yola çıkan işçileri taşıyan Cengiz G. yönetimindeki 02 ABZ 139 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesiyle virajı alamayıp dereye uçtu.

Aralarında çocukların da olduğu 26 yaralı, ihbarla kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Niksar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralılardan durumu ağır olan Eylem Debek, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.