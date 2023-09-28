Eylül ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? TÜİK'in açıklaması bekleniyor

Eylül ayı enflasyon rakamları vatandaşlarca merak ediliyor. TEFE-TÜFE enflasyon verileri Eylül ayında vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Enflasyon rakamları 6 aylık memur ve emekli zammı oranını belirlemede etkili oluyor. Gözler şimdi Eylül enflasyon rakamları açıklama tarihlerinde. Peki, enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak?

Eylül ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? TÜİK'in açıklaması bekleniyor - 1

Eylül ayı enflasyon oranları için gözler Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) tarafından yapılacak açıklamaya çevrildi. TÜİK Eylül ayı enflasyon oranları, gelecek ayın başında açıklanacak. Söz konusu açıklama, ekonomi gündemini yakından takip eden vatandaşlarca bekleniyor. İşte, 2023 Eylül enflasyon açıklanma tarihi...

TÜRKİYE HABERLERİ

Eylül ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? TÜİK'in açıklaması bekleniyor - 2

EYLÜL ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu, enflasyon verilerini her ayın 3'ünde ilan ediyor.

Eylül ayı enflasyon rakamları 3 Ekim Salı günü açıklanacak.

Eylül ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? TÜİK'in açıklaması bekleniyor - 3

YILLIK ENFLASYON NE KADAR?


Enflasyon yıllık bazda yüzde 47,83 oldu

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) temmuzda aylık bazda yüzde 9,49, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 8,23 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 47,83'e, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 44,50'ye yükseldi.

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