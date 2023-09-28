Eylül ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? TÜİK'in açıklaması bekleniyor
Eylül ayı enflasyon rakamları vatandaşlarca merak ediliyor. TEFE-TÜFE enflasyon verileri Eylül ayında vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Enflasyon rakamları 6 aylık memur ve emekli zammı oranını belirlemede etkili oluyor. Gözler şimdi Eylül enflasyon rakamları açıklama tarihlerinde. Peki, enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak?
Eylül ayı enflasyon oranları için gözler Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) tarafından yapılacak açıklamaya çevrildi. TÜİK Eylül ayı enflasyon oranları, gelecek ayın başında açıklanacak. Söz konusu açıklama, ekonomi gündemini yakından takip eden vatandaşlarca bekleniyor. İşte, 2023 Eylül enflasyon açıklanma tarihi...