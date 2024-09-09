Eylül ayında ne kandili var? Yılın son kandili ne zaman?

2024 MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2024 dini günler takvimine göre Mevlid Kandili tarihi belli oldu.



Buna göre; Mevlid Kandili bu yıl 14 Eylül Cumartesi günü idrak edilecek.