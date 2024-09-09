Eylül ayında ne kandili var? Yılın son kandili ne zaman?

2024 kandil tarihleri sosyal medyada yapılan paylaşımlar nedeniyle bir kez daha gündeme geldi. Diyanet takvimine göre, yılın son kandili eylül ayında idrak edilecek. Peki, eylül ayında ne kandili var? Yılın son kandili ne zaman?

Eylül ayında ne kandili var? Yılın son kandili ne zaman? - 1

2024 yılının son kandili için geri sayım sürüyor. Hazreti Muhammed'in dünyayı gelişi dolayısıyla hicri takvime göre rebiülevvel ayının 12'nci günü idrak edilen Mevlid Kandili bu yıl eylül ayına denk geliyor. Mevlit Kandili, İslam toplumlarında peygamber sevgisinin kültürel hayata yansıması olarak asırlardır kutlanıyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Eylül ayında ne kandili var? Yılın son kandili ne zaman? - 2

2024 MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2024 dini günler takvimine göre Mevlid Kandili tarihi belli oldu.

Buna göre; Mevlid Kandili bu yıl 14 Eylül Cumartesi günü idrak edilecek.

Eylül ayında ne kandili var? Yılın son kandili ne zaman? - 3

MEVLİD NE DEMEK?

Sözlükte "doğum yeri ve zamanı" anlamına gelen mevlit, İslam kültüründe özellikle Hazreti Muhammed'in doğumunu, bu kapsamda yapılan törenleri ve yazılan eserleri ifade etmek için kullanılıyor.

Eylül ayında ne kandili var? Yılın son kandili ne zaman? - 4

KAÇ KANDİL VAR?


Osmanlı Padişahı II. Selim döneminde (1566-1574) camiler aydınlatılıp minarelerde kandiller yakılarak kutlandığı için bu gecelere kandil geceleri denilmiştir. Bunlar Mevlid, Regaib, Mi‘rac, Berat ve Kadir geceleridir.

2O24 KANDİL GÜNLERİ

Regaip Kandili: 11 Ocak 2024 Perşembe
Miraç Kandili: 6 Şubat 2024 Salı
Kadir Gecesi: 5 Nisan Cuma
Berat Kandili: 24 Şubat 2024 Cumartesi

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