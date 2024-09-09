Eylül ayında ne kandili var? Yılın son kandili ne zaman?
2024 kandil tarihleri sosyal medyada yapılan paylaşımlar nedeniyle bir kez daha gündeme geldi. Diyanet takvimine göre, yılın son kandili eylül ayında idrak edilecek. Peki, eylül ayında ne kandili var? Yılın son kandili ne zaman?
2024 yılının son kandili için geri sayım sürüyor. Hazreti Muhammed'in dünyayı gelişi dolayısıyla hicri takvime göre rebiülevvel ayının 12'nci günü idrak edilen Mevlid Kandili bu yıl eylül ayına denk geliyor. Mevlit Kandili, İslam toplumlarında peygamber sevgisinin kültürel hayata yansıması olarak asırlardır kutlanıyor.