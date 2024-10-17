Eylül ayında sıcaklık rekoru kırıldı
Türkiye genelinde 1991-2020 arasında 20,9 derece olarak ölçülen eylül ortalama sıcaklığı, bu yıl 22,2 derece olarak kayda geçti. Geçen ay en düşük sıcaklık sıfırın altında 1,2 dereceyle Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, en yüksek sıcaklık ise 44,3 dereceyle Şırnak'ın Cizre ilçesinde tespit edildi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenilen bilgilere göre, eylülde ortalama sıcaklıklar, Ege ve Karadeniz bölgelerinin iç kesimlerinde, Doğu Anadolu, Güney Doğu Anadolu, Karadeniz ve İç Anadolu bölgelerinin tamamında mevsim normalleri civarında, yurdun diğer bölgelerinde mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşti.