Eylülde yağışlarda yüzde 100’den fazla artış: En fazla yağmur Rize’ye düştü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 2024 Eylül Ayı Alansal Yağış Raporu verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye geneli eylül ayı yağışları hem uzun yıllar ortalamasının hem de geçen yılın üzerinde gerçekleşti.

Buna göre, 1991-2020 dönemini kapsayan uzun yıllar eylül yağış ortalaması, metrekareye 24,9 kilogram olarak hesaplandı.

Geçen yıl eylülde 16,7 kilogram yağış düştü. Bu sene aynı dönemdeki yağış miktarı ise 33,8 kilogram oldu.