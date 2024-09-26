Eymir Gölü ölüyor: Yeni yol haritası devrede
Eymir Gölü'nde balık ölümlerinin sürüyor. Uzmanlar; evsel ve tarımsal atık suların oksijen seviyesinin düşmesine neden olduğunu dile getirip balık ölümlerinin önüne geçmek için havzalardan göllere atık suların verilmemesi gerektiğini söyledi. Göldeki sazan balıklarının sayısını azaltacaklarını da dile getiren uzmanlar, Tarım ve Orman Bakanlığı ile protokol imzalayacaklar.
Eymir Gölü'nde artan balık ölümleri ve bu konuda yürütülecek çalışmalara sürüyor.