EYT (emeklilik) başvurusu nasıl yapılır, ne zaman başlayacak? (e-Devlet EYT başvuru ekranı)

EYT başvuruları için geri sayım başladı. EYT düzenlemesinin Meclis'e gelmesini bekleyen milyonlarca kişi, başvuruların ne zaman başlayacağını ve nereden yapılacağını merak ediyor. EYT başvurularının nasıl ve nereden yapılacağı belli oldu. İşte ayrıntılar.