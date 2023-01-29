EYT (emeklilik) başvurusu nasıl yapılır, ne zaman başlayacak? (e-Devlet EYT başvuru ekranı)

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasası için geri sayım başladı. EYT düzenlemesinin Meclis'e gelmesi ve Resmi Gazete'de yasalaşması beklenirken, emekli olmak için bekleyen milyonlarca EYT'li de başvuruların ne zaman başlayacağını ve nasıl yapılacağını sorgulamaya başladı. Peki, EYT başvurusu nasıl yapılır, ne zaman başlayacak? İşte e-Devlet EYT başvuru ekranı.

EYT (emeklilik) başvurusu nasıl yapılır, ne zaman başlayacak? (e-Devlet EYT başvuru ekranı) - 1

EYT başvuruları için geri sayım başladı. EYT düzenlemesinin Meclis'e gelmesini bekleyen milyonlarca kişi, başvuruların ne zaman başlayacağını ve nereden yapılacağını merak ediyor. EYT başvurularının nasıl ve nereden yapılacağı belli oldu. İşte ayrıntılar.

EYT (emeklilik) başvurusu nasıl yapılır, ne zaman başlayacak? (e-Devlet EYT başvuru ekranı) - 2

TEKLİFİN YARIN SUNULMASI BEKLENİYOR

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesini içeren kanun teklifinin, Meclis Başkanlığına yarın sunulması bekleniyor.

EYT (emeklilik) başvurusu nasıl yapılır, ne zaman başlayacak? (e-Devlet EYT başvuru ekranı) - 3

EYT BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) başvuruları için gözler Meclis'e çevrildi. EYT düzenlemesinin yasalaşmasını bekleyen birçok kişi bir yandan da başvuruların başlayacağı tarihi merak ediyor.

EYT'de kanun teklifinin Meclis'e sunulması ve kabul edilmesinin ardından Resmi Gazete'de yayımlanması bekleniyor. EYT yasasının Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte EYT başvuruları e-Devlet üzerinden erişime açılacak.

EYT (emeklilik) başvurusu nasıl yapılır, ne zaman başlayacak? (e-Devlet EYT başvuru ekranı) - 4

EYT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

EYT (emeklilik) başvuruları, Meclis'in kanun teklifini kabul etmesinin ardından e-Devlet üzerinden erişime açılacak.

İşte adım adım EYT başvurusu;

EYT (emeklilik) başvurusu nasıl yapılır, ne zaman başlayacak? (e-Devlet EYT başvuru ekranı) - 5

1. ADIM

e-Devlet sistemine giriş yaptıktan sonra ‘gelir, aylık ödenek talep belgesinin verilmesi belgesi’ne tıklayın.

Ardından sayfada çıkan yeni başvuru sekmesine tıklayın.

Tahsis talep türü olarak ise ‘yaşlılık aylığını" seçin.

EYT (emeklilik) başvurusu nasıl yapılır, ne zaman başlayacak? (e-Devlet EYT başvuru ekranı) - 6

2. ADIM

SSK kapsamında aylık talep edeceklerin ‘4A’, Bağkur kapsamına girenlerin ise ‘4B’ seçeneğini işaretlemesi gerekiyor. Seçim yaptıktan sonra ‘başvur’ butonu tıklayın.

Maaş ödemesinin yapılacağı bankayı seçtikten sonra açıklama kısmına maaşınızı almak istediğiniz şubeyi yazın.

Diğer iletişim bilgilerini de doldurun.

EYT (emeklilik) başvurusu nasıl yapılır, ne zaman başlayacak? (e-Devlet EYT başvuru ekranı) - 7

3. ADIM

‘Aylık alıyor mu?’ sorusunu da "evet" veya "hayır" olarak yanıtlayın.

Son aşamada ‘ileri’ butonu ardından ‘başvur’ butonuna basılarak bilgiler SGK’ya gönderilmiş olacak.

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