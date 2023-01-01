EYT'liler tabut parçalayarak kutlama yaptı

EYT düzenlemesinden yararlanacak olanlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının ardından yeni yılın ilk gününde kutlama yaptı. Vatandaşlar EYT eylemlerinin sembolü olan tabutu parçaladı.

EYT'liler tabut parçalayarak kutlama yaptı - 1

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın EYT açıklamasının ardından, EYT’lilerin çıkacak kanunu bekliyor.

EYT'liler tabut parçalayarak kutlama yaptı - 2

2023 yılının ilk gününde Düzce’de Belediye Meydanı'nda toplanan Bolu, Düzce, Sakarya EYT Mağdurları Derneği üyeleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın EYT ile ilgili açıklamasının ardından kutlama yaptı.

EYT'liler tabut parçalayarak kutlama yaptı - 3

.Dernek Başkanı Mehmet Ali Çelik, toplandıkları meydanda açıklama yaptı, kanundan kimlerin faydalanacağını anlattı.

EYT'liler tabut parçalayarak kutlama yaptı - 4

Meydanda toplanan EYT’liler Mehmet Ali Çelik’in konuşmasının ardından eylemlerde kullandıkları tabutu parçaladı.

EYT'liler tabut parçalayarak kutlama yaptı - 5
EYT'liler tabut parçalayarak kutlama yaptı - 6
EYT'liler tabut parçalayarak kutlama yaptı - 7
EYT'liler tabut parçalayarak kutlama yaptı - 8

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