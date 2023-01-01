EYT'liler tabut parçalayarak kutlama yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın EYT açıklamasının ardından, EYT’lilerin çıkacak kanunu bekliyor.
2023 yılının ilk gününde Düzce’de Belediye Meydanı'nda toplanan Bolu, Düzce, Sakarya EYT Mağdurları Derneği üyeleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın EYT ile ilgili açıklamasının ardından kutlama yaptı.
.Dernek Başkanı Mehmet Ali Çelik, toplandıkları meydanda açıklama yaptı, kanundan kimlerin faydalanacağını anlattı.
Meydanda toplanan EYT’liler Mehmet Ali Çelik’in konuşmasının ardından eylemlerde kullandıkları tabutu parçaladı.