Eyüp Aksu’dan minibüsteki fotoğrafına açıklama: Taksi bulamadığı için mi bindi?

İstanbul’da sabah ve akşam saatlerinde trafiğin yüzde 90’lara yükseldiğini söyleyen Aksu, “Metro tramvay gibi minibüs gibi ulaşım araçlarını kullanıyorum. Bundan dolayı da dün minibüsle seyahat ettim, bazen toplu taşıma araçlarını kullanarak işe gidip geliyorum.” ifadelerini kullandı.

İstanbul’da istenildiği zaman taksi bulunabildiğini savunan Aksu, “İstediğiniz an taksi kullanabilirsiniz ben de istediğim an taksiyi kullanıyorum. Bu olayın bunla hiçbir alakası yok, tercihen kullanıyorum.” şeklinde konuştu.