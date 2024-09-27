Eyüp Aksu’dan minibüsteki fotoğrafına açıklama: Taksi bulamadığı için mi bindi?
İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu’nun bir minibüste çekilen fotoğrafı, sosyal medyada gündem oldu. Aksu için “Taksi bulamadığı için minibüse bindi.” yorumları yapıldı. Paylaşımlar hakkında açıklama yapan Aksu, zaman zaman metro ve minibüs gibi toplu taşıma araçlarını kullandığını söyledi. Aksu, İstanbul’da istenildiği zaman taksi bulunabildiğini ifade etti.
İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu, taksi bulamadığı için minibüse bindiği yorumlarıyla paylaşılan fotoğrafı hakkında açıklama yaptı.Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı için İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Zeytinburnu’ndaki Çırpıcı Sosyal Tesisleri’ne gelen Aksu, burada gazetecilerin konuya ilişkin sorusunu yanıtladı.