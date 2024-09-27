Eyüp Aksu’dan minibüsteki fotoğrafına açıklama: Taksi bulamadığı için mi bindi?

İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu’nun bir minibüste çekilen fotoğrafı, sosyal medyada gündem oldu. Aksu için “Taksi bulamadığı için minibüse bindi.” yorumları yapıldı. Paylaşımlar hakkında açıklama yapan Aksu, zaman zaman metro ve minibüs gibi toplu taşıma araçlarını kullandığını söyledi. Aksu, İstanbul’da istenildiği zaman taksi bulunabildiğini ifade etti.

Eyüp Aksu’dan minibüsteki fotoğrafına açıklama: Taksi bulamadığı için mi bindi? - 1

İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu, taksi bulamadığı için minibüse bindiği yorumlarıyla paylaşılan fotoğrafı hakkında açıklama yaptı.

Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı için İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Zeytinburnu’ndaki Çırpıcı Sosyal Tesisleri’ne gelen Aksu, burada gazetecilerin konuya ilişkin sorusunu yanıtladı.

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Eyüp Aksu’dan minibüsteki fotoğrafına açıklama: Taksi bulamadığı için mi bindi? - 2

Minibüs, otobüs, servis, taksi dolmuş, taksi gibi bütün ulaşım camiasının İstanbul’daki temsilcisi olduğunu anlatan Aksu, “Bu ulaşım camiasını temsil ettiğim için bütün ulaşım camiasıyla görüşüyoruz, istişare ediyoruz, rapor hazırlıyoruz. Bütün ulaşım araçlarını kullanıyorum.” dedi.

Eyüp Aksu’dan minibüsteki fotoğrafına açıklama: Taksi bulamadığı için mi bindi? - 3

İstanbul’da sabah ve akşam saatlerinde trafiğin yüzde 90’lara yükseldiğini söyleyen Aksu, “Metro tramvay gibi minibüs gibi ulaşım araçlarını kullanıyorum. Bundan dolayı da dün minibüsle seyahat ettim, bazen toplu taşıma araçlarını kullanarak işe gidip geliyorum.” ifadelerini kullandı.

İstanbul’da istenildiği zaman taksi bulunabildiğini savunan Aksu, “İstediğiniz an taksi kullanabilirsiniz ben de istediğim an taksiyi kullanıyorum. Bu olayın bunla hiçbir alakası yok, tercihen kullanıyorum.” şeklinde konuştu.
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