Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya kimdir, neden gözaltına alındı? Murat Özkaya’nın kariyeri

Murat Özkaya, 22 Mart 1971 yılında dünyaya geldi. Kamuoyu tarafından iş insanı ve spor yönetici olarak tanınıyor.

Otomotiv kiralama sektöründe faaliyet gösteren Metal Oto’nun kurucusu olan Özkaya, Türkiye genelinde yaklaşık 9 bin araçlık filoya sahip.

500 kişilik çalışan ekibiyle 25 ilde hizmet vermektedir. Murat Özkaya, 2019 yılının Haziran ayında yapılan seçimlerde Eyüpspor Başkanı olarak seçilmiştir.

Murat Özkaya bir dönem Galatasaray kulübü üyeliği ile gündeme gelmişti. İstanbul’un Eyüp ilçesinde dünyaya gelen Özkaya, İstanbullu olarak bilinmektedir.

İş dünyasının yanı sıra futbol dünyasının da tanınan yüzlerinden olan Murat Özkaya, zaman zaman maç sonu yaptığı açıklamalarla sosyal medyada çok konuşulmuştu.