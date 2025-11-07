Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya kimdir, neden gözaltına alındı? Murat Özkaya’nın kariyeri
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bahis soruşturması kapsamında Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya gözaltına alındı. Otomotiv sektöründe faaliyet gösteren Metal Oto’nun kurucusu ve sahibi olan Özkaya, 2019 yılında Eyüpspor Başkanı olarak seçilmişti. 6 yıldır Eyüpspor’da başkanlık görevini yürüten Özkaya, 1. Lig’de şampiyonluk yaşayarak takımını Süper Lig’e yükselmişti. Özkaya, kulübünün mali ve sportif anlamda dönüşümünde etkin rolüyle tanınıyor. Peki Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya kimdir, neden gözaltına alındı?
MURAT ÖZKAYA NEDEN GÖZALTINA ALINDI?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından futbolda yürütülen yasa dışı bahis soruşturma kapsamında 21 kişi hakkında gözaltı kararı çıktı. Gözaltına alınan isimler arasında Süper Lig ekibi Eyüpspor’un başkanı olan Murat Özkaya’da yer alıyor.
MURAT ÖZKAYA KİMDİR?
Murat Özkaya, 22 Mart 1971 yılında dünyaya geldi. Kamuoyu tarafından iş insanı ve spor yönetici olarak tanınıyor.
Otomotiv kiralama sektöründe faaliyet gösteren Metal Oto’nun kurucusu olan Özkaya, Türkiye genelinde yaklaşık 9 bin araçlık filoya sahip.
500 kişilik çalışan ekibiyle 25 ilde hizmet vermektedir. Murat Özkaya, 2019 yılının Haziran ayında yapılan seçimlerde Eyüpspor Başkanı olarak seçilmiştir.
Murat Özkaya bir dönem Galatasaray kulübü üyeliği ile gündeme gelmişti. İstanbul’un Eyüp ilçesinde dünyaya gelen Özkaya, İstanbullu olarak bilinmektedir.
İş dünyasının yanı sıra futbol dünyasının da tanınan yüzlerinden olan Murat Özkaya, zaman zaman maç sonu yaptığı açıklamalarla sosyal medyada çok konuşulmuştu.