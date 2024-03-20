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Eyüpsultan Belediyesi hangi partide? Eyüpsultan Belediye başkanı kimdir? Eyüpsultan Belediye başkan adayları

Eyüpsultan Belediyesi hangi partide? Eyüpsultan Belediye Başkanı kimdir? Eyüpsultan Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında İstanbul Eyüpsultan Belediyesini hangi parti kazandı ve İstanbul Eyüpsultan Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 İstanbul Eyüpsultan yerel seçim sonuçları..

Eyüpsultan Belediyesi hangi partide? Eyüpsultan Belediye başkanı kimdir? Eyüpsultan Belediye başkan adayları - 1

EYÜPSULTAN BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

2019 Türkiye yerel seçimlerinde istanbul Eyüpsultan Belediyesini 112.330 alınan oy ve %49.11 oy oranı ile AK Parti adayı Deniz Köken kazanmıştır.

Belediye Başkanlığı Oy Oranları

  • AK Parti%49.11
  • CHP%47.40
  • Saadet Partisi%2.34
  • DSP%0.51
  • BTP%0.27
  • Vatan Partisi%0.20
  • Diğer%0.18

TÜRKİYE HABERLERİ

Eyüpsultan Belediyesi hangi partide? Eyüpsultan Belediye başkanı kimdir? Eyüpsultan Belediye başkan adayları - 2

EYÜPSULTAN BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Eyüpsultan Belediyesi Başkanı Deniz Köken Kimdir?


1964 yılında Ordu’da doğdu. Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesinden mezun olduktan sonra çalışma hayatına 1984–1988 yıllarında İstanbul Üniversitesi’nde memurluk yaparak başladı. 1989–1994 yıllarında Bankacılık sektöründe çeşitli görevlerde bulundu.

1994 yılında Eyüpsultan Belediye Başkan Yardımcısı olarak başladığı yerel yönetim alanında bugüne kadar önemli görevlerde bulunmuş ve birçok başarılı projeye imza atmıştır.
Eyüpsultan Belediyesi hangi partide? Eyüpsultan Belediye başkanı kimdir? Eyüpsultan Belediye başkan adayları - 3

EYÜPSULTAN BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

  • DENİZ KÖKEN
  • MİTHAT BÜLENT ÖZMEN
  • ENGİN BOZKUŞ
  • EMEL BİLENOĞLU
  • KEMAL KAHVECİ
  • ALİ YEDİTEPE
  • TUĞBA MAYALIK
  • İBRAHİM BAYRAKTAR
  • LOKMAN ÇELİK
  • DÜZGÜN MERTOĞLU
  • BORA GÖKTEPE
  • MUSTAFA YANIK
  • ERCAN ÖZTEKİN
  • RECEP SARIAĞAÇ
  • ALEYNA NUR KAYA
  • ADNAN ÖZTÜRK
  • HAYRİYE KÖŞLÜOĞLU
  • RASİH MUHAMMET DANIŞ
  • MEVLÜT KARSAVRAN
  • SAİM MEHMET SUBAŞI
Eyüpsultan Belediyesi hangi partide? Eyüpsultan Belediye başkanı kimdir? Eyüpsultan Belediye başkan adayları - 4

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