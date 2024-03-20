Eyüpsultan Belediyesi hangi partide? Eyüpsultan Belediye başkanı kimdir? Eyüpsultan Belediye başkan adayları
Eyüpsultan Belediyesi hangi partide? Eyüpsultan Belediye Başkanı kimdir? Eyüpsultan Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında İstanbul Eyüpsultan Belediyesini hangi parti kazandı ve İstanbul Eyüpsultan Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 İstanbul Eyüpsultan yerel seçim sonuçları..
EYÜPSULTAN BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde istanbul Eyüpsultan Belediyesini 112.330 alınan oy ve %49.11 oy oranı ile AK Parti adayı Deniz Köken kazanmıştır.
Belediye Başkanlığı Oy Oranları
- AK Parti%49.11
- CHP%47.40
- Saadet Partisi%2.34
- DSP%0.51
- BTP%0.27
- Vatan Partisi%0.20
- Diğer%0.18