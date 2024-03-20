Eyüpsultan Belediyesi hangi partide? Eyüpsultan Belediye başkanı kimdir? Eyüpsultan Belediye başkan adayları

EYÜPSULTAN BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Eyüpsultan Belediyesi Başkanı Deniz Köken Kimdir?

1964 yılında Ordu’da doğdu. Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesinden mezun olduktan sonra çalışma hayatına 1984–1988 yıllarında İstanbul Üniversitesi’nde memurluk yaparak başladı. 1989–1994 yıllarında Bankacılık sektöründe çeşitli görevlerde bulundu.1994 yılında Eyüpsultan Belediye Başkan Yardımcısı olarak başladığı yerel yönetim alanında bugüne kadar önemli görevlerde bulunmuş ve birçok başarılı projeye imza atmıştır.