Eyüpsultan sahilinde 24 ölü yunus balığı kıyıya vurdu

"SUDA KİMYASAL OLABİLİR"

Rusya’nın Ukrayna’ya gerçekleştirdiği saldırılar sonrasında denizdeki kimyasal nedeniyle mi ölümlerin olduğunu ve yetkililerin bunu araştırması gerektiğini kaydeden Gazoğlu, “Karşısı da bildiğiniz gibi savaş bölgesinin olduğu bir nokta acaba bir kimyasal mı var suda? Gerçi bir tanesi otopsiye alınmış. Nokta çok büyük, deniz hattından Sahil Güvenlik veya Jandarma’nın gezmesi gerekiyor. Zaten biz geziyoruz bulduğumuzda da ihbarını yapıyoruz” dedi.