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Eyüpsultan sahilinde 24 ölü yunus balığı kıyıya vurdu

İstanbul Eyüpsultan'da 24 ölü yunus balığı sahile vurdu. Yunusları gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirirken balıkların kesin ölüm nedeni yapılan incelemelerin ardından netlik kazanacak.

Haberler - İHA 26.03.2022 - 10:19

Eyüpsultan sahilinde 24 ölü yunus balığı kıyıya vurdu - 1

Eyüpsultan İhsaniye Mahallesi ve Ağaçlı sahili arasında sokak hayvanlarını yem bırakmak için giden Gürkan Gazoğlu, onlarca ölü yunus balıklarının sahile vurduğunu gördü.

Gördüğü manzara karşısında şaşkınlık yaşayan Gazoğlu durumu jandarma ve sahil güvenlik ekiplerine haber verdi.

Eyüpsultan sahilinde 24 ölü yunus balığı kıyıya vurdu - 2

İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri yaptıkları incelemeler sonrası kıyıya vurmuş ölü yunus balıklarını alarak incelemek üzere laboratuvara götürdü.

Sokak hayvanlarına besleme yaptığı esnada ölü balıkları gören Gürkan Gazoğlu, “Buraya hayvanları beslerken bir ihbar sonucu geldik. Sahil hattında aşırı derecede yunus var. Çoğu da bu şekilde görüldüğü gibi karaya vurmuş halde ama neden olmuş?  Galiba gece karaya vuruyorlar. Kurtlar iniyor, kurtlar da aç kaldıkları için parçalamışlar. Durum bundan ibaret, üzülüyoruz” dedi.

Eyüpsultan sahilinde 24 ölü yunus balığı kıyıya vurdu - 3

"ACİLEN MÜDAHALE EDİLMESİ GEREKİYOR"

Konuya acilen müdahale edilmesi gerektiğini kaydeden Gazoğlu, “Bu konu ile alakalı yetkililerin acil müdahale etmesi gerekiyor. Çünkü hattı gördüğümüz zaman Karaburun’dan başlayıp aşağı ağaçlı noktasına kadar Karaburun sahile çok vurmuyor özellikle bu hatta vuruyor. Bunların neden vurduğunu gerçekten anlamak gerekiyor” şeklinde konuştu.

Eyüpsultan sahilinde 24 ölü yunus balığı kıyıya vurdu - 4

"SUDA KİMYASAL OLABİLİR"

Rusya’nın Ukrayna’ya gerçekleştirdiği saldırılar sonrasında denizdeki kimyasal nedeniyle mi ölümlerin olduğunu ve yetkililerin bunu araştırması gerektiğini kaydeden Gazoğlu, “Karşısı da bildiğiniz gibi savaş bölgesinin olduğu bir nokta acaba bir kimyasal mı var suda? Gerçi bir tanesi otopsiye alınmış. Nokta çok büyük, deniz hattından Sahil Güvenlik veya Jandarma’nın gezmesi gerekiyor. Zaten biz geziyoruz bulduğumuzda da ihbarını yapıyoruz” dedi.

Eyüpsultan sahilinde 24 ölü yunus balığı kıyıya vurdu - 5

Sahile vurmuş halde ve boyları 1 ila 2 metre 15 santim aralığındaki 24 yunus balığının kesin ölüm nedeni ise yapılan incelemelerin ardından netlik kazanacak.

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