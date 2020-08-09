Eyüpsultan'da üst geçit çöktü

Eyüpsultan'da üst geçit çöktü. TEM bağlantı yolu Kağıthane istikameti yola kapandı. Bu sırada yoldan geçen bir otobüs çöken üst geçidin altında kalmaktan son anda kurtuldu.

DHA 09.08.2020 - 09:10

Eyüpsultan'da üst geçit çöktü - 1
İstanbul Eyüpsultan'da sabah saatlerinde üst geçit çöktü. Bu sırada yoldan geçen otobüs çöken üst geçidin altında kalmaktan son anda kurtuldu.
Eyüpsultan'da üst geçit çöktü - 2
Çökme nedeniyle TEM Bağlantı Yolu Kağıthane istikameti yolu kapandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Polis ekipleri çökmenin olduğu yolu şerit çekerek kapattı.

Çökme nedeniyle yolda uzun araç kuyrukları oldu.
Eyüpsultan'da üst geçit çöktü - 3
Eyüpsultan'da üst geçit çöktü - 4
Eyüpsultan'da üst geçit çöktü - 5
Eyüpsultan'da üst geçit çöktü - 6

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