Eyüpsultan'da üst geçit çöktü

Çökme nedeniyle TEM Bağlantı Yolu Kağıthane istikameti yolu kapandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Polis ekipleri çökmenin olduğu yolu şerit çekerek kapattı.



Çökme nedeniyle yolda uzun araç kuyrukları oldu.