"Eyyam-ı bahur" geliyor: Orman yangınlarına dikkat!

Son yıllarda kuzey yarımkürenin aşırı ısınması nedeniyle jet akımlarının yerinde değişiklikler görüldüğünü dile getiren Tağıl, şunları kaydetti:

"Maalesef, son yıllarda bir taraftan kuzey kutbunun, diğer taraftan okyanus sularının aşırı ısınması ve beraberinde okyanus-atmosfer salınımlarındaki değişimler nedeniyle sıcak havanın kuzeye ve soğuk havanın güneye taşınımını sağlayan jet akımı zayıflamış, nispeten daha güneyde ve dalgalı hale gelmiştir. Bu da bazı bölgelerde uzun süreli sıcak hava dalgaları ve kuraklık riskini, bazı bölgelerde ise yoğun yağışlara bağlı hava olaylarını artırmıştır. Bu yaz, Türkiye'nin de içinde bulunduğu bölgede sıcak hava dalgasının uzun süreli etkili olmasında güneyli sıcak havayı üzerimize taşıyan böyle bir sırt etkili oldu. Ağustos'un 7-8'ine kadar sıcak, bunaltıcı hava dalgasının etkisiyle eyyam-ı bahur günlerini tam olması gerektiği gibi yaşayacağız ama Ağustos'un 9-10'unda kuzeyden serinletici bir havanın özellikle kuzeybatı Anadolu'yu ve Karadeniz Bölgesi'ni etkisi altına alacağını düşünüyoruz. Bu da sıcaklıklarda 3-5 santigrat derece düşüşe neden olacak."