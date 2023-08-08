“Eyyam-ı bahur” gitti, “Basra” sıcakları geldi | Perşembe günü en yüksek seviyeye ulaşacak
Türkiye’yi etkisi altına alan “Eyyam-ı bahur” sıcakları yurdu terk etti ancak bu kez “Basra” sıcakları Türkiye’ye giriş yaptı. Uzmanlar, saat 11.00 ile 16.00 arasında kronik rahatsızlığı olanların dışarı çıkmaması gerektiği uyarısında bulunuyor.
Türkiye’yi etkisi altına alan Eyyam-ı bahur ve Afrika sıcakları yurdı terk etti. Türkiye bu kez Güneydoğu’dan gelen Basra sıcaklarının etkisi altına girdi.
Mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıkların, Güneydoğu Anadolu’da 14 Ağustos’a kadar etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor.
Diyarbakır Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü’nde Meteoroloji Mühendisi Hümeyra Betül Akgül, bölgede mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcakların 6 ile 10 derece kadar yükselebileceğini söyledi.