Eyyam-ı bahur sıcakları ne zaman bitecek?

Bu dönemde:



Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin oldukça üzerine çıkar.



Nem oranı artar ve bu da hissedilen sıcaklığı daha da yükseltir.



Gece sıcaklıkları düşmez, bu da özellikle yaşlılar ve kronik rahatsızlığı olanlar için zorlayıcı olur.



Tarım, enerji ve sağlık gibi birçok alanda olumsuz etkiler yaratabilir.