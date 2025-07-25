Eyyam-ı bahur sıcakları ne zaman bitecek?
Uzmanların değerlendirmelerine göre, Afrika üzerinden gelen ve yaz aylarında etkisini artıran "Eyyam-ı Bahur" sıcak hava dalgası, Türkiye genelinde etkisini hissettirmeye devam ediyor. Meteorolojik verilere göre bu sıcak hava sistemi, önümüzdeki günlerde birçok bölgede hava sıcaklıklarını mevsim normallerinin oldukça üzerine çıkaracak. Özellikle Güneydoğu Anadolu, Akdeniz ve İç Anadolu’nun bazı kesimlerinde termometrelerin 45 ila 46 dereceye kadar çıkması öngörülüyor. Peki, Eyyam-ı bahur sıcakları ne zaman bitecek?
Eyyam-ı Bahur sıcakları, yaz mevsiminin en sıcak ve bunaltıcı dönemini ifade eden, halk arasında sıkça kullanılan bir terimdir. Arapça kökenli olan bu ifade, "eyyâm" (günler) ve "bahûr" (yakıcı sıcak) kelimelerinden oluşur ve tam anlamıyla "yakıcı sıcak günler" demektir.