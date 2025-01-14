Eyyam-ı Biyd orucu ne zaman tutulur, önemi nedir? Recep ayının 13, 14 ve 15. günü ne zaman, ayın kaçında? (Diyanet aydınlık günler orucu takvimi)
Eyyam-ı biyd orucu, İslam dininde önemli bir ibadet olarak kabul edilir Eyyam-ı biyd, yani aydınlık günler, hicri ayların 13, 14 ve 15. gecelerini kapsar. Ay bu gecelerde tam olarak göründüğü ve geceleri her zamankinden daha çok aydınlattığı için bu isim verilmiştir. Peki, Eyyam-ı Biyd orucu ne zaman tutulur, önemi nedir? Recep ayının 13, 14 ve 15. günü ne zaman, ayın kaçında?
"Eyyâm-ı biyd" terimi, "aydınlık günler" anlamına gelir ve bu günlerde ayın parlaklığı nedeniyle gecelerin aydınlık olmasıyla ilişkilendirilir. Bu oruç, hem manevi arınma hem de fiziksel sağlık açısından müminler için teşvik edilen bir ibadettir.