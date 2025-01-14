Eyyam-ı Biyd orucu ne zaman tutulur, önemi nedir? Recep ayının 13, 14 ve 15. günü ne zaman, ayın kaçında? (Diyanet aydınlık günler orucu takvimi)

Eyyam-ı biyd orucu, İslam dininde önemli bir ibadet olarak kabul edilir Eyyam-ı biyd, yani aydınlık günler, hicri ayların 13, 14 ve 15. gecelerini kapsar. Ay bu gecelerde tam olarak göründüğü ve geceleri her zamankinden daha çok aydınlattığı için bu isim verilmiştir. Peki, Eyyam-ı Biyd orucu ne zaman tutulur, önemi nedir? Recep ayının 13, 14 ve 15. günü ne zaman, ayın kaçında?

Eyyam-ı Biyd orucu ne zaman tutulur, önemi nedir? Recep ayının 13, 14 ve 15. günü ne zaman, ayın kaçında? (Diyanet aydınlık günler orucu takvimi) - 1

"Eyyâm-ı biyd" terimi, "aydınlık günler" anlamına gelir ve bu günlerde ayın parlaklığı nedeniyle gecelerin aydınlık olmasıyla ilişkilendirilir. Bu oruç, hem manevi arınma hem de fiziksel sağlık açısından müminler için teşvik edilen bir ibadettir.

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Eyyam-ı Biyd orucu ne zaman tutulur, önemi nedir? Recep ayının 13, 14 ve 15. günü ne zaman, ayın kaçında? (Diyanet aydınlık günler orucu takvimi) - 2

2025 yılında Eyyâm-ı biyd günleri, hicri takvime göre belirlenir ve her ayın dolunay dönemine denk gelir. Hicri takvimi miladi takvime çevirmek suretiyle bu günleri öğrenebiliriz. Bu orucu tutmak isteyenler, 2025 yılında bu özel günlerin hangi miladi tarihlere denk geldiğini öğrenerek planlarını yapabilirler.

Eyyam-ı Biyd orucu ne zaman tutulur, önemi nedir? Recep ayının 13, 14 ve 15. günü ne zaman, ayın kaçında? (Diyanet aydınlık günler orucu takvimi) - 3

RECEP AYININ 13, 15 VE 15. GÜNÜ NE ZAMAN?

2025 yılında üç aylar ve Recep ayı 1 Ocak 2025 tarihinde başladı. Buna göre;

Recep ayı 13. günü:13 Ocak 2025 Pazartesi

Recep ayı 14. günü:14 Ocak 2025 Salı

Recep ayı 15. günü:15 Ocak 2025 Çarşamba günlerine denk geliyor.

Eyyam-ı Biyd orucu ne zaman tutulur, önemi nedir? Recep ayının 13, 14 ve 15. günü ne zaman, ayın kaçında? (Diyanet aydınlık günler orucu takvimi) - 4

Eyyam-ı biyd orucunun önemi, sadece belirli günlerde tutulması değil, aynı zamanda müminlerin Allah'a olan bağlılıklarını güçlendirmeleri ve manevi hayatlarını zenginleştirmeleri açısından da vurgulanır. Bu orucu tutmak, müminlere Peygamber Efendimizin sünnetini ihya etme fırsatı sunar ve Allah'ın rızasını kazanma vesilesi olarak değerlendirilir.

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