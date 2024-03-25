Eyyübiye Belediyesi hangi partide? Eyyübiye Belediye başkanı kimdir? Eyyübiye Belediye başkan adayları

EYYÜBİYE BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Eyyübiye Belediyesi Başkanı Mehmet Kuş Kimdir?





1977 yılında Şanlıurfa'da doğdu. İlkokulu Şanlıurfa Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'nda, Orta ve Lise Eğitimini Eskişehir'de tamamladı. Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetiminden mezun oldu.

2004 yılında yapılan Yerel Yönetim seçimlerinde AK Parti'den İl Genel Meclis Üyesi Olarak Seçildi. 2006 yılında Daimî Encümen üyesi oldu. 2007 yılında yapılan İl Genel Meclis Başkanlığı seçiminde partisinin ve muhalefet üyelerinin oyunu alarak oy birliği ile İl Genel Meclis Başkanlığına seçildi. 2009 Yılında kurulan Karacadağ Kalkınma Ajansı'nın Kurucu üyesi oldu.

2009 Yılında gerçekleştirilen Yerel Yönetimler seçimlerinde 23. Dönem Milletvekili Mustafa KUŞ'un birinci derece yakını (oğlu) olması hasebiyle AK Parti tüzüğüne göre aday adayı olamadı. 23. dönem milletvekili olan babası Mustafa KUŞ'un danışmanlığını yaptı. 24, 25, 26 ve 27. Dönem Milletvekilliği seçimlerinde AK Parti'den aday adayı oldu.

2019 yılında gerçekleştirilen Yerel Yönetimler seçimlerinde AK Parti'den Eyyübiye Belediye Başkanlığına aday oldu ve seçildi. Halen Eyyübiye Belediye Başkanlığı görevini yürütmektedir.