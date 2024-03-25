Eyyübiye Belediyesi hangi partide? Eyyübiye Belediye başkanı kimdir? Eyyübiye Belediye başkan adayları
Eyyübiye Belediyesi hangi partide? Eyyübiye Belediye Başkanı kimdir? Eyyübiye Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Şanlıurfa Eyyübiye Belediyesini hangi parti kazandı ve Şanlıurfa Eyyübiye Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Şanlıurfa Eyyübiye yerel seçim sonuçları..
EYYÜBİYE BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde Şanlıurfa'nın Eyyübiye Belediyesini 104.857 alınan oy ve %73.06 oy oranı ile AK Parti adayı Mehmet Kuş kazanmıştır.Belediye Başkanlığı Oy Oranları
- AK Parti%73.06
- Saadet Partisi%23.94
- İyi Parti%1.46
- BBP%0.72
- BTP%0.39
- HALİL KARAKEÇİLİ%0.22