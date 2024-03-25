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Eyyübiye Belediyesi hangi partide? Eyyübiye Belediye başkanı kimdir? Eyyübiye Belediye başkan adayları

Eyyübiye Belediyesi hangi partide? Eyyübiye Belediye Başkanı kimdir? Eyyübiye Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Şanlıurfa Eyyübiye Belediyesini hangi parti kazandı ve Şanlıurfa Eyyübiye Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Şanlıurfa Eyyübiye yerel seçim sonuçları..

Eyyübiye Belediyesi hangi partide? Eyyübiye Belediye başkanı kimdir? Eyyübiye Belediye başkan adayları - 1

EYYÜBİYE BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

2019 Türkiye yerel seçimlerinde Şanlıurfa'nın Eyyübiye Belediyesini 104.857 alınan oy ve %73.06 oy oranı ile AK Parti adayı Mehmet Kuş kazanmıştır.

Belediye Başkanlığı Oy Oranları
  • AK Parti%73.06
  • Saadet Partisi%23.94
  • İyi Parti%1.46
  • BBP%0.72
  • BTP%0.39
  • HALİL KARAKEÇİLİ%0.22

TÜRKİYE HABERLERİ

Eyyübiye Belediyesi hangi partide? Eyyübiye Belediye başkanı kimdir? Eyyübiye Belediye başkan adayları - 2

EYYÜBİYE BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Eyyübiye Belediyesi Başkanı Mehmet Kuş Kimdir?

1977 yılında Şanlıurfa'da doğdu. İlkokulu Şanlıurfa Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'nda, Orta ve Lise Eğitimini Eskişehir'de tamamladı. Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetiminden mezun oldu.

2004 yılında yapılan Yerel Yönetim seçimlerinde AK Parti'den İl Genel Meclis Üyesi Olarak Seçildi. 2006 yılında Daimî Encümen üyesi oldu. 2007 yılında yapılan İl Genel Meclis Başkanlığı seçiminde partisinin ve muhalefet üyelerinin oyunu alarak oy birliği ile İl Genel Meclis Başkanlığına seçildi. 2009 Yılında kurulan Karacadağ Kalkınma Ajansı'nın Kurucu üyesi oldu.

2009 Yılında gerçekleştirilen Yerel Yönetimler seçimlerinde 23. Dönem Milletvekili Mustafa KUŞ'un birinci derece yakını (oğlu) olması hasebiyle AK Parti tüzüğüne göre aday adayı olamadı. 23. dönem milletvekili olan babası Mustafa KUŞ'un danışmanlığını yaptı. 24, 25, 26 ve 27. Dönem Milletvekilliği seçimlerinde AK Parti'den aday adayı oldu.

2019 yılında gerçekleştirilen Yerel Yönetimler seçimlerinde AK Parti'den Eyyübiye Belediye Başkanlığına aday oldu ve seçildi. Halen Eyyübiye Belediye Başkanlığı görevini yürütmektedir.

Eyyübiye Belediyesi hangi partide? Eyyübiye Belediye başkanı kimdir? Eyyübiye Belediye başkan adayları - 3

EYYÜBİYE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

MEHMET KUŞ
MEHMET EKİNCİ
MEHMET HAMCAN
AHMET TARHAN
ABDURRAHMAN ŞAKİROĞLU
HALİL AKBAŞ
ALİ ÖZÇELİK
MUHAMMED AKKUŞ
HALİL KARAKEÇİLİ
AHMET İDEM
İSMAİL ÇEVİK
MAHMUT BAŞARAN
CUMA ALTAY
ÖMER ALDAĞ
FADIL GÜÇLÜ
İHSAN CEYLAN
MAHMUT DEMİR

Eyyübiye Belediyesi hangi partide? Eyyübiye Belediye başkanı kimdir? Eyyübiye Belediye başkan adayları - 4

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