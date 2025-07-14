Ezan sesini duyabilmek için yaptı: Evinin çatısına taktırdı

Ezan sesini bölgede yeniden duyulmasına öncülük eden 49 yaşındaki Erdönmez yaşadıklarını İHA muhabirine anlattı. Erdönmez, "Ben İstanbul'da doğdum, büyüdüm. Kendim inşaat mühendisiyim. İstanbul'da çalışıyorum. Pandemi dönemiyle beraber uzaktan çalışma mümkün oldu ve ben Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinin Gülpınar köyü Kumbağlar mevkiindeki yazlığıma taşındım. Burada yaşarken, ezan okunmadığını farkettim. Bu konuda CİMER'e başvuruda bulundum. Başvuralar neticesinde müftülükle iletişime geçtim. Ne yapalım, nasıl yapalım da ezan sesini burada duyuralım dedik. Pandemi öncesinde ise burada ezan sesi duyuluyormuş.



Burası bakir bir yer olabilir ama burada cami hoparlörü varmış. Biz Gülpınar köyüne 4 kilometre mesafedeyiz. Önceden köyümüzde okunan ezan, hoparlörler vasıtasıyla burada okunuyordu. Fakat hoparlörler insan eliyle tahribata uğratıldığı belirlendi müftülükçe. Kablolarına zarar verilmiş. Biz ezan sesini tekrar yeniden nasıl duyururuz diye düşündük. Müftülükle beraber hareket ettik.