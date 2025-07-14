Ezan sesini duyabilmek için yaptı: Evinin çatısına taktırdı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Gülpınar Köyü Kumbağlar Mevkii'nde 5 yıldan bu yana devam eden ezan sessizliği son buldu. Yazlık evinde yaz kış oturan Ebru Erdönmez, müftülük hoparlörüne zarar verilmesine engel olmak için müftülükçe temin edilen telsiz sistemiyle çalışan cami hoparlörünü evinin çatısına taktırdı.
Bölgede yazlık evlerin bulunduğu Ayvacık ilçesine bağlı Gülpınar Köyü Kumbağlar mevkii köye 4 kilometre uzaklıkta olduğu için Ayvacık Müftülüğü önceki yıllarda buraya elektrik direklerine hoparlör taktırarak bölge halkının ezan sesini duymasını sağladı. Fakat, zaman geçtikçe cami hoparlörü kimliği belirsiz kişilerce tahribata uğratıldı. Müftülük 2 kez tamir ettirdiği hoparlör bir süre çalıştıktan sonra yeniden tahribata uğradı.