Ezgi Apartmanı davasında yeni gelişme: Firarilerin başvurusuna mahkemeden ret
Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinde 35 kişiye mezar olan Ezgi Apartmanı’na ilişkin davada yeni bir gelişme yaşandı. Apartmanın zemin katında bulunan pastanede kolon kestikleri iddiasıyla aranan Sami Kervancıoğlu ile Mustafa Pekel hakkındaki yakalama kararının kaldırılması istendi. Mahkeme talebi reddetti.
Ezgi Apartmanı davasında 347 gündür firari olan sanıkların, yakalama kararlarının kaldırılması talebi mahkeme tarafından reddedildi.