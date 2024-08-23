Ezgi Apartmanı davasında yeni gelişme: Firarilerin başvurusuna mahkemeden ret

BİLİRKİŞİ RAPORU: TADİLATLARIN ETKİSİ YOK

Aynı raporda kesildiği öne sürülen kolon ile pastanede yapılan tadilatların binanın yıkılmasında bir etkisinin olmadığı, bu nedenle de olası kastla kasten öldürme ve yaralama suçundan 876 yıl 6’şar aya kadar hapis istemiyle yargılanan pastanenin iç mekan tasarımcısı tutuklu Ertan Danacı ile pastane işletmecileri firari Sami Kervancıoğlu ile Mustafa Pekel’in kusurlarının bulunmadığı belirtildi.

Raporun devamında bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle yargılanan tutuklu fenni mesul Mehmet Tekin’e de uymakla yükümlü olduğu dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranmadığından dolayı herhangi bir kusur atfedilmedi.