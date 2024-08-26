Ezgi Apartmanı'nın bilirkişi heyeti hakkında suç duyurusu

"RAPOR HAZIRLANDIKTAN SONRA ÇEKİLME ANLAM İHTİVA ETMİYOR"

Heyetin henüz Ezgi Apartmanı dosyasına çekilme dilekçesi vermediğini belirten Epözdemir şöyle devam etti:

"Bilirkişi, kamuoyunda da bir fikri takip ve farkındalık yaratıldığı için bu süreçle ilgili bütün görev almış oldukları dosyalardan bir bir çekilmeye başladılar. Bizim dosyamıza ise herhangi bir çekilme vermediler. Tabii bu çekilmenin pratikteki önemi, son derece önemli. Çekilme, bilirkişi raporu tanzim edilirse bir anlam ihtiva etmiyor. O bilirkişi raporuyla yine hükme esas alınabiliyor. Çekilmenin anlam ihtiva edebilmesi için raporun henüz hazırlanmaması ve dosyanın bilirkişilerde mevcut haliyle bulunuyor olması lazım. İlginç bir şekilde bazı dosyalardan çekilme dilekçeleri verildi, bazı dosyalar bakımından verilmedi. Bizim dosyamızda herhangi bu konuda bir gelişme an itibarıyla yok."