Ezgi Apartmanı'nın bilirkişi heyeti hakkında suç duyurusu
Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'teki depremde yıkılan ve 35 kişinin hayatını kaybettiği Ezgi Apartmanı davasıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Davanıın avukatlarından Rezan Epözdemir, "Kesildiği öne sürülen kolonun binanın yıkılmasında etkisi yoktur" şeklinde rapor hazırlayan bilirkişi heyeti hakkında hem görevi kötüye kullanmaktan suç duyurusunda bulunduklarını hem de Bölge Bilirkişi Kurulu'na başvurarak bilirkişilikten ihraçlarını talep ettiklerini söyledi.
Zemin katındaki pastanede kolon kesildiği tespit edilen ve 6 Şubat depremlerinin simgelerinden olan Ezgi Apartmanı'nın yıkılmasıyla ilgili 2'si tutuklu, 2'si firari 5 sanığın yargılandığı Kahramanmaraş 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nin talebi üzerine Prof. Dr. Turgay Coşgun, Prof. Dr. Mücteba Uysal, Prof. Dr. Barış Sayın, Doç. Dr. Cihan Öser ve Hakkı Ekşi hazırladıkları raporu, mahkemeye gönderdi.