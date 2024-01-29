Ezgi’nin öldüğü kazada bilirkişi raporuna tepki | “Ehliyeti yok, hız sınırını aşmış; benim kızım nasıl kusurlu?”
Gaziantep’te scooterdaki lise öğrencisi Ezgi Alya Yiğit’e çarparak ölümüne neden olan ehliyetsiz sürücü Osman S.’nin yargılandığı davada yeni bir gelişme yaşandı. Ezgi’nin ailesi, kızlarının kusurlu sayıldığı bilirkişi raporuna tepki gösterdi. Aile, tanıkların yeniden dinlenip, yeni bir bilirkişi raporu düzenlenmesini talep etti. Mahkeme heyeti, dosyayı yeniden Adli Tıp Kurumu’na gönderdi, kazada yaralanan Şimal Toprak’ın bir kez daha dinlenmesine karar verdi.
Gaziantep’te scooterdaki lise öğrencisi Ezgi Alya Yiğit’in yaşamını yitirdiği kazaya ilişkin davada, hazırlanan bilirkişi raporu Yiğit ailesinin tepkisine neden oldu.