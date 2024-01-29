Ezgi’nin öldüğü kazada bilirkişi raporuna tepki | “Ehliyeti yok, hız sınırını aşmış; benim kızım nasıl kusurlu?”

“EHLİYETİ YOK, HIZ SINIRINI AŞMIŞ… BENİM KIZIM NASIL KUSURLU?”

Duruşmada konuşan Ezgi Alya Yiğit’in babası Mehmet Yiğit, gelen raporu kabul edemediklerini anlatarak, “Adli Tıp Kurumu’ndan gelen raporda kızımın aracın altında sürüklenerek öldüğü belirtiliyor. Çarpan kişinin ehliyeti yok, levhaya dikkat etmemiş, hız sınırını aşmış. Bütün bunlar olurken, nasıl oluyor da benim kızım kusurlu oluyor anlamak mümkün değil.” dedi.

“ÖLENE KADAR BU İŞİN PEŞİNDEYİM”

Ezgi’nin annesi Emine Gülay Yiğit ise olay yerine 2 defa gittiğini ve bölgedeki tüm herkesten, kapı kapı dolaşarak kamera görüntüleri istediğini söyledi.

Ölene kadar bu davanın takipçisi olacaklarını söyleyen Yiğit, “Olay yerine 2 defa gittim. Oradaki binaları gezerek görüntü istedim. Ellerinde görüntü olanlar da vermek istemiyor. Her şey bir anda kapandı. Ne görüntü ne de başka bir şey var. Ben Allah’a havale ediyorum. Suçlu bellidir. Kızım gitti ve ben ömür boyu hapis cezası çekiyorum. Ölene kadar bu işin peşini bırakmayacağım.” diye konuştu.

AİLENİN TALEPLERİ KABUL EDİLDİ

Mahkeme heyeti ise, Şimal Toprak’ın gelecek duruşmada dinlenmesine ve dosyanın yeniden Adli Tıp Kurumu’na gönderilmesi hususunun değerlendirilmesine kadar vererek, duruşmayı erteledi.