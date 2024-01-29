Ezgi’nin öldüğü kazada bilirkişi raporuna tepki | “Ehliyeti yok, hız sınırını aşmış; benim kızım nasıl kusurlu?”

Gaziantep’te scooterdaki lise öğrencisi Ezgi Alya Yiğit’e çarparak ölümüne neden olan ehliyetsiz sürücü Osman S.’nin yargılandığı davada yeni bir gelişme yaşandı. Ezgi’nin ailesi, kızlarının kusurlu sayıldığı bilirkişi raporuna tepki gösterdi. Aile, tanıkların yeniden dinlenip, yeni bir bilirkişi raporu düzenlenmesini talep etti. Mahkeme heyeti, dosyayı yeniden Adli Tıp Kurumu’na gönderdi, kazada yaralanan Şimal Toprak’ın bir kez daha dinlenmesine karar verdi.

Ezgi’nin öldüğü kazada bilirkişi raporuna tepki | “Ehliyeti yok, hız sınırını aşmış; benim kızım nasıl kusurlu?” - 1

Gaziantep’te scooterdaki lise öğrencisi Ezgi Alya Yiğit’in yaşamını yitirdiği kazaya ilişkin davada, hazırlanan bilirkişi raporu Yiğit ailesinin tepkisine neden oldu.

TÜRKİYE HABERLERİ

Ezgi’nin öldüğü kazada bilirkişi raporuna tepki | “Ehliyeti yok, hız sınırını aşmış; benim kızım nasıl kusurlu?” - 2

Kaza, 12 Nisan 2022’de Batıkent Mahallesi’nde meydana geldi. Lise son sınıf öğrencileri Ezgi Alya Yiğit ve Şimal Toprak, birlikte bindikleri skuterle evlerine giderken, o dönem 17 yaşında olan ehliyetsiz sürücü Osman S. yönetimindeki 27 SR 997 plakalı otomobil çarptı.

Yaralanan iki arkadaştan Ezgi Alya Yiğit, tedaviye alındığı hastanede kurtarılamadı. Şimal Toprak ise sağlığına kavuşarak taburcu oldu.

Kazanın ardından gözaltına alınan, sorgusunda öğrencilerin scooter ile kendisinin aracına çarptığını öne süren ehliyetsiz sürücü Osman S., tutuklandı. Bilirkişi raporuyla Asliye Ceza Mahkemesi’ne yapılan başvuru sonrası Osman S.’nin 1 ay sonra tahliyesine karar verildi.

Ezgi’nin öldüğü kazada bilirkişi raporuna tepki | “Ehliyeti yok, hız sınırını aşmış; benim kızım nasıl kusurlu?” - 3

AİLE KAMERA GÖRÜNTÜLERİNİN PEŞİNDE

Cumhuriyet savcılığının yürüttüğü soruşturmanın ardından Osman S. hakkında taksirle ölüm ve yaralanmaya neden olma suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün görülen davanın 7’nci duruşmasına Yiğit ailesi ve taraf avukatları katıldı.

Tutuksuz sanık Osman S.’nin katılmadığı duruşmada söz alan Yiğit ailesinin avukat Ahmet Ergin Sözen, bölgenin çok işlek bir yapıya sahip olduğunu belirterek, görüntü olma ihtimalinin çok yüksek olduğunu kaydetti.

TANIKLARIN TEKRAR DİNLENİLMESİ TALEP EDİLDİ

Sözen ayrıca, Şimal Toprak başta olmak üzere diğer tanıkların tekrar dinlenilmesi ve yeniden bilirkişi raporu hazırlanması gerektiğini talep ederek, kamera kayıtlarının yargıya intikal ettirilmemesinde ihmali bulunan emniyet mensupları hakkında da suç duyurusunda bulunulması gerektiğini kaydetti.

Ezgi’nin öldüğü kazada bilirkişi raporuna tepki | “Ehliyeti yok, hız sınırını aşmış; benim kızım nasıl kusurlu?” - 4

“EHLİYETİ YOK, HIZ SINIRINI AŞMIŞ… BENİM KIZIM NASIL KUSURLU?”

Duruşmada konuşan Ezgi Alya Yiğit’in babası Mehmet Yiğit, gelen raporu kabul edemediklerini anlatarak, “Adli Tıp Kurumu’ndan gelen raporda kızımın aracın altında sürüklenerek öldüğü belirtiliyor. Çarpan kişinin ehliyeti yok, levhaya dikkat etmemiş, hız sınırını aşmış. Bütün bunlar olurken, nasıl oluyor da benim kızım kusurlu oluyor anlamak mümkün değil.” dedi.

“ÖLENE KADAR BU İŞİN PEŞİNDEYİM”

Ezgi’nin annesi Emine Gülay Yiğit ise olay yerine 2 defa gittiğini ve bölgedeki tüm herkesten, kapı kapı dolaşarak kamera görüntüleri istediğini söyledi.

Ölene kadar bu davanın takipçisi olacaklarını söyleyen Yiğit, “Olay yerine 2 defa gittim. Oradaki binaları gezerek görüntü istedim. Ellerinde görüntü olanlar da vermek istemiyor. Her şey bir anda kapandı. Ne görüntü ne de başka bir şey var. Ben Allah’a havale ediyorum. Suçlu bellidir. Kızım gitti ve ben ömür boyu hapis cezası çekiyorum. Ölene kadar bu işin peşini bırakmayacağım.” diye konuştu.

AİLENİN TALEPLERİ KABUL EDİLDİ

Mahkeme heyeti ise, Şimal Toprak’ın gelecek duruşmada dinlenmesine ve dosyanın yeniden Adli Tıp Kurumu’na gönderilmesi hususunun değerlendirilmesine kadar vererek, duruşmayı erteledi.
DAHA FAZLA GÖSTER