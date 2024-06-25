Ezgi’nin ölümüne neden olan alkollü sürücüye iyi hal indirimli hapis cezası

Duruşmanın ardından sanığın en üst cezayı almasını istediğini ifade eden Ezgi Nehir Uçarlı’nın annesi Arife Sağlam, “Sanığa 10 yıl 6 ay hapis verildi. Biz de cezayı az bulup itiraz ettik. Karşı taraf cezayı çok buldu. Daha sonra mahkeme kararı bozdu. Bugün de tekrar, karar duruşması vardı. Suçu sabit, bilinçli taksirle kızımı öldürdü. Ben hala öldürdüğünü söylüyorum, kaza olarak algılamıyorum bunu asla. Yani bizim adaletimizde bu kadar ne yapabilirim. Yatabildiği kadar yatacak, ondan sonra da sürünsün.” dedi.