Ezgi’nin ölümüne neden olan alkollü sürücüye iyi hal indirimli hapis cezası

Eskişehir’de aynı yönde giden arkadaşını sollarken motosikletine çarpan ve kendi motosikletindeki Ezgi Nehir Uçarlı’nın ölümüne neden olan alkollü sürücü Gökhan Demirkapı’ya verilen 10 yıl 6 aylık hapis cezası istinafta bozuldu. Yeniden yargılanan Demirkapı, iyi hal indirimiyle 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Ezgi’nin ölümüne neden olan alkollü sürücüye iyi hal indirimli hapis cezası - 1

Eskişehir’de 18 yaşındaki Ezgi’nin ölümüne neden olan alkollü sürücü, istinaf mahkemesinin bozma kararının ardından yeniden yargılandı.

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Ezgi’nin ölümüne neden olan alkollü sürücüye iyi hal indirimli hapis cezası - 2

Kaza, geçen yıl 30 Haziran’da saat 02.00 sıralarında, Tepebaşı ilçesine bağlı Uluönder Mahallesi’ndeki İsmet İnönü-2 Caddesi’nde meydana geldi.

Gökhan Demirkapı, kullandığı 26 ZH 158 plakalı motosikletle sollama yapmak istediği sırada, aynı yöne giden arkadaşı Ruşen Can2ın kullandığı 35 VAJ 77 plakalı motosiklete çarptı.

Ezgi’nin ölümüne neden olan alkollü sürücüye iyi hal indirimli hapis cezası - 3

Kazada, Gökhan Demirkapı’nın motosikletinde bulunan ve kafasında kask olan Ezgi Nehir Uçarlı, motosikletten fırlayıp başını kaldırıma çarptı.

Çağırılan sağlık ekiplerinin kontrolünde Uçarlı’nın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Ezgi’nin ölümüne neden olan alkollü sürücüye iyi hal indirimli hapis cezası - 4

TABURCU OLDU, TUTUKLANDI

Kazada yaralanan motosiklet sürücüleri Gökhan Demirkapı ve Ruşen Can, hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Polis ekipleri tarafından Ezgi’nin öldüğü motosikletin sürücüsü Gökhan Demirkapı gözaltına alındı.

Demirkapı’nın kaza sırasında 1,65 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Adliyeye sevk edilen Gökhan Demirkapı, taksirle ölüme neden olmak suçundan tutuklandı.

Ruşen Can hakkında ise soruşturma kapsamında takipsizlik kararı verildi.

Ezgi’nin ölümüne neden olan alkollü sürücüye iyi hal indirimli hapis cezası - 5

Eskişehir Cumhuriyet Savcılığı, sanık Gökhan Demirkapı hakkında kaza sırasında alkollü olduğu gerekçesiyle Eskişehir 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ne bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak ile motosikletinde sahte plaka kullanmak suçlamasıyla dava açtı.

Eskişehir 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde ocak ayında görülen karar duruşmasında tutuklu sanık Gökhan Demirkapı, 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme kararının ardından kazada ölen Ezgi Nehir Uçarlı’nın ailesi ve sanık Demirkapı’nın yakınları, Ankara Bölge İstinaf Mahkemesi’ne itiraz etti.

Ezgi’nin ölümüne neden olan alkollü sürücüye iyi hal indirimli hapis cezası - 6

KARAR BOZULDU, DAVA YENİDEN GÖRÜLDÜ

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, sanık Gökhan Demirkapı’nın kullandığı motosikletle 100 kilometre hızı geçip, geçmediğinin tespitinin yapılamadığını belirterek en üst seviyeden verilen 10 yıl 6 aylık hapis cezası kararını bozdu.

Yeniden Eskişehir 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilen davada, bugün karar duruşması görüldü.

Duruşmaya tutuklu sanık Gökhan Demirkapı, ölen Ezgi Nehir Uçarlı’nın annesi Arife Sağlam, kazadan yaralı kurtulan Ruşen Can ile avukatları katıldı.

Mahkemede 1 yıldır tutukluğunu olduğunu anlatan sanık Demirkapı, tahliyesini ve beraatını talep etti.

Mahkeme heyeti sanık Demirkapı’yı, iyi hal indirimiyle bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak ile sahte plaka kullanmak suçlarından toplam 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı.

Ezgi’nin ölümüne neden olan alkollü sürücüye iyi hal indirimli hapis cezası - 7

Duruşmanın ardından sanığın en üst cezayı almasını istediğini ifade eden Ezgi Nehir Uçarlı’nın annesi Arife Sağlam, “Sanığa 10 yıl 6 ay hapis verildi. Biz de cezayı az bulup itiraz ettik. Karşı taraf cezayı çok buldu. Daha sonra mahkeme kararı bozdu. Bugün de tekrar, karar duruşması vardı. Suçu sabit, bilinçli taksirle kızımı öldürdü. Ben hala öldürdüğünü söylüyorum, kaza olarak algılamıyorum bunu asla. Yani bizim adaletimizde bu kadar ne yapabilirim. Yatabildiği kadar yatacak, ondan sonra da sürünsün.” dedi.

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