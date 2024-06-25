Ezgi’nin ölümüne neden olan alkollü sürücüye iyi hal indirimli hapis cezası
Eskişehir’de aynı yönde giden arkadaşını sollarken motosikletine çarpan ve kendi motosikletindeki Ezgi Nehir Uçarlı’nın ölümüne neden olan alkollü sürücü Gökhan Demirkapı’ya verilen 10 yıl 6 aylık hapis cezası istinafta bozuldu. Yeniden yargılanan Demirkapı, iyi hal indirimiyle 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Eskişehir’de 18 yaşındaki Ezgi’nin ölümüne neden olan alkollü sürücü, istinaf mahkemesinin bozma kararının ardından yeniden yargılandı.