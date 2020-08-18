Van'daki baraj gölünün renk değişimi endişelendirdi

Van'da bölgenin enerji ile sulama suyu ihtiyacının karşılandığı bir baraj gölünün kirliliği andıran renk değişimi vatandaşları endişelendirdi. Köy muhtarı ilk defa böyle bir şeyle karşılaştıklarını söyledi.

DHA 18.08.2020 - 18:30

Van'daki baraj gölünün renk değişimi endişelendirdi - 1
Van'ın Erciş ilçesindeki Koçköprü Baraj Gölü yüzeyinin yeşil tabakayla kaplanması mahalle halkını tedirgin etti.
Van'daki baraj gölünün renk değişimi endişelendirdi - 2
Erciş ilçe merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan, bölgenin enerji ile sulama suyu ihtiyacının karşılandığı 65 milyon metreküp su kapasiteli Koçköprü Barajı'nın yüzeyinde, son günlerde oluşan renk değişimi mahalleliyi korkuttu.
Van'daki baraj gölünün renk değişimi endişelendirdi - 3
70 haneli Koçköprü Mahallesi başta olmak üzere Erciş ve birçok kırsal mahallenin sulama suyu ihtiyacının karşılandığı baraj gölünde su seviyesi düştü.
Van'daki baraj gölünün renk değişimi endişelendirdi - 4
Bunun yanı sıra kıyılarda ve baraj kapaklarının olduğu bölgelerde yeşil tabaka oluştu.
Van'daki baraj gölünün renk değişimi endişelendirdi - 5
Koçköprü Mahallesi'nin muhtarı Yahya İnan, ilk kez böyle bir durumla karşılaştıklarını söyledi.
Van'daki baraj gölünün renk değişimi endişelendirdi - 6
Baraj gölü suyunu sadece sulama amaçlı değil zaman zaman temizlik ve içme amaçlı olarak da kullandıklarını belirten İnan, "Kirliliği andıran bu görüntü bizleri korkuttu. Yetkililerin araştırmasını istiyoruz. Daha önce olmamıştı. Su seviyesi düşünce böyle bir durumla karşılaştık. En kısa zamanda bölge halkına da bilgi verilmeli" dedi.
Van'daki baraj gölünün renk değişimi endişelendirdi - 7
Van'daki baraj gölünün renk değişimi endişelendirdi - 8
Van'daki baraj gölünün renk değişimi endişelendirdi - 9
Van'daki baraj gölünün renk değişimi endişelendirdi - 10
Van'daki baraj gölünün renk değişimi endişelendirdi - 11

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