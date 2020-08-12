Antalya'ya iki günde 35 bin Rus turist geldi

Misafirlerimiz gelmeye başladı'' sözleri ile açıklamasına devam eden Vali Yazısı şu ifadeleri de ekledi:

''Bugün giriş yapan 17 bin 771 Rus misafirimiz var. Dün 22 bin yine Rusya’dan misafirimiz gelmişti. Bugün nihayet pik sayıyı gördük havaalanımızda. Bu rakamlar geçen yıla kıyaslandığında pek bir şey ifade etmiyor ama ilk defa 34 bin 996 kişi geldi. İlk defa çıktık bu sayıya. Genelde 10 bin, 11 bin gelen yolcuyla dönüyordu havalimanımız. İnşallah Almanlarda gelecek, hareketlilik her sektörü şu veya bu oran da harekete geçirmiş olacak” açıklamasını yaptı''