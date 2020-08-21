İstanbul'da silah operasyonu: Puma, flamingo, iguana ele geçirildi

İstanbul'da yasadışı silah kaçakçılığı yapıldığı ihtimali üzerine bir eve yapılan baskında çok sayıda nesli tükenme tehlikesi altında olan hayvan bulundu.

DHA 21.08.2020 - 12:35

İstanbul'da silah operasyonu: Puma, flamingo, iguana ele geçirildi - 1
İstanbul ekipleri, yasadışı silah ticareti yapan şüphelileri belirleyerek teknik ve fiziki takibe aldı. Çalışmalarını tamamlayan organize polisi, çarşamba günü Güngören ve Silivri'deki 2 adrese operasyon düzenledi.
İstanbul'da silah operasyonu: Puma, flamingo, iguana ele geçirildi - 2
Gerçekleştirilen operasyonlarda 3 av tüfeği, 1 tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 5 şarjör, 68 mermi, 14 sürgü, açık namlu, zımpara makinesi, metal işlemleri için kullanılan lazer makinesi, çok sayıda icra yayı, icra mili ve çeşitli tabanca aparatları ele geçirildi.
İstanbul'da silah operasyonu: Puma, flamingo, iguana ele geçirildi - 3
Operasyonda H.Ç. isimli bir şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul'da silah operasyonu: Puma, flamingo, iguana ele geçirildi - 4
Öte yandan Silivri'deki eve düzenlenen operasyonda, Kaçakçılık Mücadele Kanunu ve Nesli Tükenme Tehlikesi altında olan yabani hayvan ve bitki türlerinin uluslararası ticaretine ilişkin sözleşmeye aykırı, hayvanlar ele geçirildi.
İstanbul'da silah operasyonu: Puma, flamingo, iguana ele geçirildi - 5
Evde yapılan aramalarda puma, iguana, savannah cinsi kedi, tavus kuşu, rakun, flamingo, deve kuşu, yabani kaz ve çeşitli cinslerde hayvanlar bulundu. Hayvanlar Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.
İstanbul'da silah operasyonu: Puma, flamingo, iguana ele geçirildi - 6
Gözaltına alınan şüpheli Vatan Caddesi'nde bulunan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
İstanbul'da silah operasyonu: Puma, flamingo, iguana ele geçirildi - 7
Şüpheli yurtdışına çıkma yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İstanbul'da silah operasyonu: Puma, flamingo, iguana ele geçirildi - 8

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