İstanbul'da silah operasyonu: Puma, flamingo, iguana ele geçirildi

İstanbul ekipleri, yasadışı silah ticareti yapan şüphelileri belirleyerek teknik ve fiziki takibe aldı. Çalışmalarını tamamlayan organize polisi, çarşamba günü Güngören ve Silivri'deki 2 adrese operasyon düzenledi.

Gerçekleştirilen operasyonlarda 3 av tüfeği, 1 tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 5 şarjör, 68 mermi, 14 sürgü, açık namlu, zımpara makinesi, metal işlemleri için kullanılan lazer makinesi, çok sayıda icra yayı, icra mili ve çeşitli tabanca aparatları ele geçirildi.