F-4’ler 50 yıldır Türkiye semalarında: Hava Kuvvetleri Komutanı’ndan 50’nci yıl uçuşu
F-4 savaş uçakları 50 yıldır Türkiye semalarının korunmasında hizmet veriyor. F-4’lerin envantere girişinin 50’inci yılında Eskişehir’deki 1. Ana Jet Üs komutanlığında özel bir etkinlik gerçekleştirildi. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu da etkinlikte uçuş icra etti.
F-4E Phantom 2 uçaklarının Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın envanterine girişinin 50’nci yılı dolayısıyla Eskişehir’de etkinlik düzenlendi.