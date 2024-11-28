Fabrika değil, lise! 15 öğrenciyle yılda 5 milyon ciro yapıyorlar

Van'ın İpekyolu ilçesindeki Mehmet Erdemoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mobilya ve İç Mekan Tasarım Bölümü öğrencileri, Van ve ilçeleriyle Hakkari'deki okul ve kurumların masa, sıra, dolap ve kütüphane rafı ihtiyacını karşılıyor. Mobilya Bölümü Öğretmeni ve Alan Şefi Hazım Öter, 7'si kız 15 öğrenciyle yılda yaklaşık 5 milyona lira ciro yaparak okul bütçesine katkı sağladıklarını söyledi.

Fabrika değil, lise! 15 öğrenciyle yılda 5 milyon ciro yapıyorlar - 1

Van'daki Mehmet Erdemoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'si fabrika gibi çalışıyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Fabrika değil, lise! 15 öğrenciyle yılda 5 milyon ciro yapıyorlar - 2

Kentte 1500 öğrencinin eğitim gördüğü, 110 öğretmenin görev yaptığı Mehmet Erdemoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde, masa, sıra, dolap ve kütüphane rafları yapılarak okul bütçesine katkı sağlanıyor. 

Fabrika değil, lise! 15 öğrenciyle yılda 5 milyon ciro yapıyorlar - 3

Okulun Mobilya ve İç Mekan Tasarım bölümünde okuyan 7'si kız, 15 öğrenci, bölüm öğretmenleriyle yaptığı çalışmada Van ve Hakkari'deki çeşitli okullara masa tenisi ve basketbol potası da üretti.

Fabrika değil, lise! 15 öğrenciyle yılda 5 milyon ciro yapıyorlar - 4

Fabrika gibi çalışan meslek lisesi, 1 yılda 5 milyon lira ciro yaptı. Üretim yapan öğrencilere her ay işin yoğunluğuna göre ücret de ödeniyor.

Fabrika değil, lise! 15 öğrenciyle yılda 5 milyon ciro yapıyorlar - 5

"15 ÖĞRENCİYLE BU İŞİ YAPIYORUZ"

Mehmet Erdemoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mobilya Bölümü Öğretmeni ve Alan Şefi Hazım Öter, 3 yıldır tüm okulların masa, sıra, dolap ve kütüphane raflarını ürettiklerini belirterek sözlerine şunları ekledi:

"Van ve ilçelerindeki bütün okullarla çevre illere kütüphane, masa, sıra, öğretmen masası ve dolapları gibi bütün işleri burada üretiyoruz. Her yıl 15 öğrenci bu işlerde çalışıp, işin yoğunluğuna, büyüklüğüne bağlı olarak ortalama asgari ücret kadar para alıyor. Ama işin yoğunluğu az olduğu zaman asgari ücretin altında ücret alıyorlar."

Fabrika değil, lise! 15 öğrenciyle yılda 5 milyon ciro yapıyorlar - 6

"OKULUMUZ FABRİKA GİBİ ÇALIŞIYOR"

Hakkari'den de geçen yıl 55 okula tenis masası ürettiklerini söyleyen Öter, "55 okula da kütüphane yaptık. Van Büyükşehir ve İpekyolu Belediyelerinin bize verdiği işlere bağlı olarak okullara kütüphane yaptık. Geçen yıldan bu yana 220 okulu kütüphanesinin dolap, masa ve sandalyelerini ürettik. Yıllık ciromuz her yıl 5 milyon lira civarında. Okulumuz adeta fabrika gibi çalışıyor" diye konuştu.

Mobilya ve İç Mekan Tasarım Alanı Bölümü öğrencisi Erhan Maskan ise hem meslek öğrendiklerini hem de para kazanıp aile bütçelerine katkıda bulunduklarını söyledi.

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