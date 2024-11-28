Fabrika değil, lise! 15 öğrenciyle yılda 5 milyon ciro yapıyorlar
Van'ın İpekyolu ilçesindeki Mehmet Erdemoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mobilya ve İç Mekan Tasarım Bölümü öğrencileri, Van ve ilçeleriyle Hakkari'deki okul ve kurumların masa, sıra, dolap ve kütüphane rafı ihtiyacını karşılıyor. Mobilya Bölümü Öğretmeni ve Alan Şefi Hazım Öter, 7'si kız 15 öğrenciyle yılda yaklaşık 5 milyona lira ciro yaparak okul bütçesine katkı sağladıklarını söyledi.
Van'daki Mehmet Erdemoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'si fabrika gibi çalışıyor.