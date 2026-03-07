Fabrikada 30 milyonluk film gibi soygun! İstanbul'dan gelip çelik kasaları kestiler
07.03.2026 11:49
AA
Manisa'da bir fabrika, İstanbul'dan gelen hırsızlar tarafından soyuldu. Sabaha karşı binaya giren soyguncular, çelik kasaları kesip 30 milyon lira çaldı.
Manisa'da film gibi bir soygun yaşandı.
7 Şubat günü sabaha karşı İstasyon Mahallesi'nde faaliyet gösteren fabrikanın yönetim ofisinde meydana gelen hırsızlık olayına ilişkin yürütülen soruşturmada, iş yeri ve çevresindeki çok sayıda güvenlik kamerası görüntüsü incelendi.
ÇELİK KASALARI KESTİLER
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmada, yüzleri maskeli 5 şüphelinin duvardaki telleri keserek içeri girdiği, yangın merdiveninden çatıya çıkıp idari binadaki yönetim ofisine ulaştığı ve iki çelik kasayı keserek içindeki para, döviz ve altınları aldıkları belirlendi.
SOYGUN İÇİN İSTANBUL'DAN GELDİLER
Olay tarihlerinde Manisa'ya giriş ve çıkış yapan araçların görüntülerini inceleyen ekipler, zanlıların İstanbul'dan geldiğini ve soygunun ardından tekrar İstanbul'a döndüklerini tespit etti.
İstanbul ve Yalova'da düzenlenen operasyonlarda sekiz şüpheli yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda üç ruhsatsız tabanca ve telsiz ele geçirildi.
YEDİ ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Zanlıların ayrıca Akhisar, Bandırma, Orhangazi ve Söğüt ilçelerinde meydana gelen hırsızlık olaylarına da karıştıkları belirlendi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.T. (43), K.T. (42), V.T. (33), A.T. (41), Z.Y. (53), U.K. (22), F.K. (34) tutuklandı, M.Y.K. (35) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Fabrikadaki kasalardan yaklaşık 30 milyon lira değerinde para, döviz ve altın çalındığı öğrenildi.