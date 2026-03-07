Fabrikada 30 milyonluk film gibi soygun! İstanbul'dan gelip çelik kasaları kestiler

Olay tarihlerinde Manisa'ya giriş ve çıkış yapan araçların görüntülerini inceleyen ekipler, zanlıların İstanbul'dan geldiğini ve soygunun ardından tekrar İstanbul'a döndüklerini tespit etti.

İstanbul ve Yalova'da düzenlenen operasyonlarda sekiz şüpheli yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda üç ruhsatsız tabanca ve telsiz ele geçirildi.