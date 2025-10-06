Fabrikada mide bulandıran görüntüler... Belediye Başkanı çileden çıktı: Sen bunları annene, çocuklarına yedirir misin?
Gaziantep'te bir gıda fabrikasında gerçekleştirilen gıda denetimlerinde küflenmiş salçalar, bozulmuş reçeller ve tarihi geçmiş çok sayıda gıda ele geçirildi. Denetime katılan Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, işletme sahibine "Sen bunları annene, çocuklarına yedirir misin? Kendin yer misin?" diyerek tepki gösterdi.
Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz ve beraberindeki zabıta ekipleri, ilçede bulunan bir gıda fabrikasına yönelik denetim yaptı.