Fabrikada mide bulandıran görüntüler... Belediye Başkanı çileden çıktı: Sen bunları annene, çocuklarına yedirir misin?

Gaziantep'te bir gıda fabrikasında gerçekleştirilen gıda denetimlerinde küflenmiş salçalar, bozulmuş reçeller ve tarihi geçmiş çok sayıda gıda ele geçirildi. Denetime katılan Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, işletme sahibine "Sen bunları annene, çocuklarına yedirir misin? Kendin yer misin?" diyerek tepki gösterdi.

Fabrikada mide bulandıran görüntüler... Belediye Başkanı çileden çıktı: Sen bunları annene, çocuklarına yedirir misin? - 1

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz ve beraberindeki zabıta ekipleri, ilçede bulunan bir gıda fabrikasına yönelik denetim yaptı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Fabrikada mide bulandıran görüntüler... Belediye Başkanı çileden çıktı: Sen bunları annene, çocuklarına yedirir misin? - 2

Ekiplerin habersiz denetiminde küflenmiş salçalar, bozulmuş reçeller ve tarihi geçmiş çok sayıda gıda tespit edildi.

Fabrikada mide bulandıran görüntüler... Belediye Başkanı çileden çıktı: Sen bunları annene, çocuklarına yedirir misin? - 3

"KENDİN YER MİSİN?"

Başkan Yılmaz, görüntülere ilişkin tepki göstererek "Sen bunları annene, çocuklarına yedirir misin? Kendin yer misin?" demesi dikkat çekti.

Fabrikada mide bulandıran görüntüler... Belediye Başkanı çileden çıktı: Sen bunları annene, çocuklarına yedirir misin? - 4

Sosyal medya hesabından da tepki gösteren Yılmaz, "Şehitkamil'de kimse halkın sofrasına ihanet edemez. Denetimlerimizde öyle bir pişkinlikle karşılaştık ki, gözlerimize inanamadık. Bozuk salçalar, küflenmiş reçeller, tarihi geçmiş ürünler. Hem de sağlıksız, hijyenden uzak ortamlarda. Bu milletin alın teriyle kazandığı ekmeğe, çocuklarımızın sağlığına kimsenin göz dikmesine izin vermeyiz. Vatandaşımızın sofrasına güvenle koyduğu her lokma bizim namusumuzdur. Bu bilinçle, denetimlerimiz hız kesmeden devam edecek. Sağlığa, dürüstlüğe, helal kazanca sahip çıkan herkese teşekkür ediyoruz. Biz buradayız, halkımızın sağlığı için dimdik ayaktayız." ifadelerini kullandı.

DAHA FAZLA GÖSTER