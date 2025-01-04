Facia böyle geldi: Yaya geçidinde otomobil çarpan kadının üzerinden 5 dakika sonra başka otomobil geçti

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir kadına yaya geçidinde otomobil çarptı. Yere savrularak yaralanan kadının yardımına çevredekiler koşarken kazadan 5 dakika sonra kalabalığın arasına dalan farklı bir otomobil, yerde yatan kadını ezdi. Kadının yoğun bakımdaki yaşam mücadelesi sürüyor.

Facia böyle geldi: Yaya geçidinde otomobil çarpan kadının üzerinden 5 dakika sonra başka otomobil geçti - 1

Yağcılar Mahallesi Palmiye Caddesi üzerinde evinden camiye Kur'an kursuna gitmek için çıkan Embiye Karagöz'e (64) cadde üzerinde yaya geçidinden geçtiği esnada M.D. kontrolündeki otomobil çarptı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Facia böyle geldi: Yaya geçidinde otomobil çarpan kadının üzerinden 5 dakika sonra başka otomobil geçti - 2

Çarpmanın etkisi ile metrelerce savrulan kadın yola düştü.

Facia böyle geldi: Yaya geçidinde otomobil çarpan kadının üzerinden 5 dakika sonra başka otomobil geçti - 3

Kazayı gören çevredekiler, yardım için yaralı kadının yanına koştu.

Facia böyle geldi: Yaya geçidinde otomobil çarpan kadının üzerinden 5 dakika sonra başka otomobil geçti - 4

Kazadan yaklaşık 5 dakika sonra ise M.G. kontrolündeki otomobil, kalabalığın arasına dalarak yerde yatan Karagöz'ün üzerinden geçti.

Facia böyle geldi: Yaya geçidinde otomobil çarpan kadının üzerinden 5 dakika sonra başka otomobil geçti - 5

5 dakika içerisinde iki ayrı aracın çarpması neticesinde ağır yaralanan kadın, bölgeye gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Facia böyle geldi: Yaya geçidinde otomobil çarpan kadının üzerinden 5 dakika sonra başka otomobil geçti - 6

Yoğun bakımda tedavi altında olan kadının yaşam mücadelesi sürüyor.

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