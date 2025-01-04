Facia böyle geldi: Yaya geçidinde otomobil çarpan kadının üzerinden 5 dakika sonra başka otomobil geçti
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir kadına yaya geçidinde otomobil çarptı. Yere savrularak yaralanan kadının yardımına çevredekiler koşarken kazadan 5 dakika sonra kalabalığın arasına dalan farklı bir otomobil, yerde yatan kadını ezdi. Kadının yoğun bakımdaki yaşam mücadelesi sürüyor.
Yağcılar Mahallesi Palmiye Caddesi üzerinde evinden camiye Kur'an kursuna gitmek için çıkan Embiye Karagöz'e (64) cadde üzerinde yaya geçidinden geçtiği esnada M.D. kontrolündeki otomobil çarptı.