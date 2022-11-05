Faciadan 21 gün sonra hayatını kaybeden madenciye veda

Cenaze törenine, maden işçisinin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Faruk Özçelik, AK Parti Grup Başkanvekili ve Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Amasra Kaymakamı Kadir Perçi, Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Hakan Yeşil, İl Emniyet Müdürü Şakir Engin Korkmaz, İl Jandarma Komutanı Albay Ersin Arslan, Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır ile madenci arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.