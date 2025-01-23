Faciaya davetiye: Yangın merdiveni değil sanki bina süsü!

Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetti. Bazı insanların pencereden atlayarak, bazılarının ise çarşafları bağlayarak kurtulmaya çalıştığı otelde yangın merdiveninin içeride olmasıyla ilgili tartışmalar devam ederken, Elazığ’da faciaya davetiye çıkartan bir görüntü ortaya çıktı.