Faciaya davetiye: Yangın merdiveni değil sanki bina süsü!
Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de önceki gün 78 kişinin hayatını kaybettiği yangında yangın merdiveninin olup olmadığı tartışmaları devam ederken, Elazığ’da 5 katlı bir binaya dışarıdan monte edilmiş yangın merdiveni görenleri hayrete düşürdü.
Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetti. Bazı insanların pencereden atlayarak, bazılarının ise çarşafları bağlayarak kurtulmaya çalıştığı otelde yangın merdiveninin içeride olmasıyla ilgili tartışmalar devam ederken, Elazığ’da faciaya davetiye çıkartan bir görüntü ortaya çıktı.