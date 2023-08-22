Fahiş fiyat mührüne "tadilattayız" afişli kamuflaj
Trabzon'da gıda ve yemek hizmeti veren işletmelere yönelik denetimler sıklaştırıldı. Hijyen kurallarını ihlal edip, fiyat etiketi bulundurmayan 12 işletmeye toplam 40 bin TL para cezası kesilirken fahiş fiyat uyguladıkları tespit edilen 10 işletme de 3 gün süre ile mühürlendi. Kapatılan işletmelerden birinin, mührü saklamak için dükkan önüne Arapça ve Türkçe "Tadilat dolayısıyla 3 gün kapalıyız" yazılı afiş astığı görüldü.
Körfez ülkelerinden gelen bazı turistlerin, alışveriş yaptıkları ve yemek yediği işletmelerde karşılaştıkları fiyat farklılıklarına yönelik artan şikayetler sonrası Ortahisar Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri, denetimlerini sıklaştırdı.