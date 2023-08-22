Fahiş fiyat mührüne "tadilattayız" afişli kamuflaj

"ALTIN YUMURTLAYAN TAVUĞU KESMEYELİM"

Trabzon en büyük gelir kalemin turizm olduğunu vurgulayan Çelebi, "Turizm noktası değimiz yerlerde, Uzungöl'de kayıt dışı çalışan firmalar var. Bunu ele alıp, iyi bir çalışma yapıp, bu tür kötü niyetli vurkaç yapanları ve arabulucuları aradan çıkartmak gerekiyor, yoksa turizm zarar görüyor. Kayıtlı olan firmalarımız eminim kurallara uyuyordur. Onlara uyarı olarak bazı kapatma cezaları geldi ama önlemlerini alarak devam edeceklerdir. Hepimiz turizmi yükseltmek zorundayız. Bunun Trabzon'a kattığı değerler var, buna sahip çıkalım. Şu an Trabzon en büyük gelir kalemi; turizm ve altın yumurtlayan tavuğu kesmeyelim." diye konuştu.