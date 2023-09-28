Faizsiz evlilik kredisi başvuruları ne zaman başlayacak? Yeni evlenecek gençlere kredi desteği

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, nisan ayında yaptığı açıklamada, yeni evlenen çiftlere 2 yıl geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz aile kredisi vereceklerini söylemişti.



26 Eylül 2023 tarihinde düzenlenen son Kabine Toplantısı'ndan sonra da Aile ve Gençlik Bankası çalışmalarını tamamladıklarını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cumhur İttifakı'ndaki ortaklarımızla kanun teklifini Meclisimizin takdirine sunacağız." dedi.



Erdoğan, "Yeni evlenen çiftlere Aile ve Gençlik Bankasından karşılanmak üzere faizsiz kredi imkanı sunacağız, bunu pilot proje olarak deprem bölgesinde uygulayacağız." açıklamasını yaptı.