Faizsiz evlilik kredisi başvuruları ne zaman başlayacak? Yeni evlenecek gençlere kredi desteği
Faizsiz evlilik kredisi başvuruları son günlerin en çok merak edilenleri arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi. Erdoğan konuşmasında bu konuya da değindi. Peki, yeni evlenecek çiftlere faizsiz kredi başvuruları ne zaman?
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan gençlere destek müjdesi geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, gençlere verilecek destekleri açıkladı. İşte, 150 bin liraya kadar verilecek faizsiz kredinin ayrıntıları...