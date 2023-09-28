Faizsiz evlilik kredisi başvuruları ne zaman başlayacak? Yeni evlenecek gençlere kredi desteği

Faizsiz evlilik kredisi başvuruları son günlerin en çok merak edilenleri arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi. Erdoğan konuşmasında bu konuya da değindi. Peki, yeni evlenecek çiftlere faizsiz kredi başvuruları ne zaman?

Faizsiz evlilik kredisi başvuruları ne zaman başlayacak? Yeni evlenecek gençlere kredi desteği - 1

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan gençlere destek müjdesi geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, gençlere verilecek destekleri açıkladı. İşte, 150 bin liraya kadar verilecek faizsiz kredinin ayrıntıları...

TÜRKİYE HABERLERİ

Faizsiz evlilik kredisi başvuruları ne zaman başlayacak? Yeni evlenecek gençlere kredi desteği - 2

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, nisan ayında yaptığı açıklamada, yeni evlenen çiftlere 2 yıl geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz aile kredisi vereceklerini söylemişti.

26 Eylül 2023 tarihinde düzenlenen son Kabine Toplantısı'ndan sonra da Aile ve Gençlik Bankası çalışmalarını tamamladıklarını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cumhur İttifakı'ndaki ortaklarımızla kanun teklifini Meclisimizin takdirine sunacağız." dedi.

Erdoğan, "Yeni evlenen çiftlere Aile ve Gençlik Bankasından karşılanmak üzere faizsiz kredi imkanı sunacağız, bunu pilot proje olarak deprem bölgesinde uygulayacağız." açıklamasını yaptı.

Faizsiz evlilik kredisi başvuruları ne zaman başlayacak? Yeni evlenecek gençlere kredi desteği - 3

EVLİLİK KREDİSİ NE KADAR OLACAK?

150 bin TL evlilik kredisi iki yıl geri ödemesiz olarak yeni evlenecek çiftlere verilmesi bekleniyor. Gençleri teşvik etmek ve evlenecek çiftlere kolaylık sağlamak amacıyla faizsiz kredi 48 ayda geri ödenecek. 48 ay (4 yıl) vadeli evlilik kredisi kurulacak Aile Ve Gençlik Bankası'ndan sağlanıyor olacak.

Faizsiz evlilik kredisi başvuruları ne zaman başlayacak? Yeni evlenecek gençlere kredi desteği - 4

EVLİLİK KREDİSİNİN BAŞVURU ŞARTLARI NE OLACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı evlilik kredisinin ayrıntılarını Meclis'e sunulacak kanun teklifi ile netleşecek. Teklifte yaş sınırının ve gelir durumunun kredi şartlarından bir olması bekleniyor.

DAHA FAZLA GÖSTER