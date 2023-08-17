Faizsiz evlilik kredisi ne zaman verilecek? 150 bin lira kredi için araştırmalar hızlandı
Evlenecek çiftler için faizsiz 150 bin liraya kadar banka kredisine yönelik araştırmalar gündemde yer alıyor. Geride bıraktığımız seçim sürecinde vaatler arasında yer alan evlenecek çiftlere faizsiz kredide son durumun ne olduğu, kredinin ne zaman verileceği, şartları gibi ayrıntılar sorgulanıyor. Peki, evlilik kredisi başvuruları ne zaman?
150 bin liralık faizsiz evlilk kredisi, hayatlarını birleştirecek çiftlerin gündeminde yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim öncesi vatandaşlara sunduğu vaatler arasında yer alan evlilik kredisinde, seçimlerin sonuçlanması ile beklenti de arttı. İşte, 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi hakkında son bilgiler...