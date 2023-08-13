Faizsiz evlilik kredisi ne zaman verilecek? Evlilik kredisi başvuruları ne zaman?
Faizsiz evlilik kredisi, yuva kurararak evlenecek binlerce çiftin gündeminde son günlerde yer alıyor. Geçtiğimiz mayıs ayında geride kalan seçim sürecinde vaat olarak sunulan evlilik kredisinin, ne zaman verileceği, başvuru şartları ve diğer ayrıntıları son günlerde yoğun şekilde sorgulanıyor. Peki, faizsiz evlilik kredisi ne zaman verilecek? Evlilik kredisi başvuruları ne zaman?
Yeni evlenecek çiftlere 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi verileceği, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilmişti. Erdoğan'ın seçim vaadi olarak açıkladığı faizsiz evlilik kredisi hakkında bilgiler son günlerde merak konusu oldu. İşte, faizsiz 150 bin TL kredi imkanının ayrıntıları...