Faizsiz kredi veren bankalar 2025: Hangi banka ne kadar 0 faizli kredi veriyor? Yüzde 0 faizli kredi tutarı ve vade oranları

Kredi imkanından yararlanmak isteyenler bankaların sıfır faizli kredi fırsatlarını sorguluyor. Akbank, TEB, İş Bankası, Garanti, Denizbank, QNB gibi yüzde 0 faizle ihtiyaç kredisi sunan bankalar, başvuru koşullarını paylaştı. 3 aylık vade sayısından başlayan ödeme takvimleri ile bankaların kredi tutarları araştırılıyor. Faizsiz kredinin yanı sıra 0 faizle taksitli nakit avans şansı da elde edilecek tutarı artırıyor. Hangi banka ne kadar sıfır faizli kredi veriyor? İşte, 0 faizli banka kredileri...

Faizsiz kredi veren bankalar 2025: Hangi banka ne kadar 0 faizli kredi veriyor? Yüzde 0 faizli kredi tutarı ve vade oranları - 1

Sıfır faizli kredi fırsatları genellikle yeni müşterilere yönelik olarak geliştiriliyor. 60 bine varan faizsiz krediler için vade sayıları da değişiklik gösteriyor. Faizsiz kredilerden online başvuru ardından faydalanabilmek mümkün. 20 binden başlayan 0 faizli kredilerin tutarları ihtiyaç kredisi arayışında olanların gündeminde. İşte, banka banka 0 faizli krediler...

TÜRKİYE HABERLERİ

Faizsiz kredi veren bankalar 2025: Hangi banka ne kadar 0 faizli kredi veriyor? Yüzde 0 faizli kredi tutarı ve vade oranları - 2

SIFIR FAİZLE KREDİ VEREN BANKALAR

Akbank

Yüzde 0 faizli 35 bin TL ihtiyaç kredisi kampanyasından, 28 Nisan 2025 – 30 Haziran 2025 tarihleri arasında bankanın herhangi bir hizmetini aktif olarak kullanmayan ve bankada inaktif statüde yer alan müşteriler de, Akbank Mobil’i indirip “Akbanklı olmak istiyorum” butonu üzerinden adımları tamamlayarak kampanyadan faydalanabilir. Başvuruların Akbank tarafından olumlu değerlendirilmesi sonrası onaylanan kredi Akbank Mobil, Akbank İnternet, Müşteri İletişim Merkezi veya Şube’ler aracılığı ile kullanılabilir.

Kampanya kapsamında kullanılacak minimum kredi tutarı 1.000 TL, maksimum kredi tutarı 35.000 TL, maksimum vade ise 6 aydır.
Kampanyadan yalnızca gerçek kişi müşteriler faydalanacak olup kullanılabilecek kredi türü bireysel tüketici / ihtiyaç kredisidir.

Yüzde 0 faizli 25.000 TL taksitli avans kampanyasından da 1 – 30 Haziran 2025 tarihleri arasında Akbank Mobil'i indirip "Akbanklı olmak istiyorum" butonu üzerinden ilerleyerek uzaktan Akbanklı olma sürecini ilk defa tamamlayan yeni Akbanklılar faydalanabilir.

Faizsiz kredi veren bankalar 2025: Hangi banka ne kadar 0 faizli kredi veriyor? Yüzde 0 faizli kredi tutarı ve vade oranları - 3

İş Bankası

İşCep’te yer alan “Müşteri Olmak İstiyorum” özelliğiyle İş Bankası müşterisi olanların kredi kartına 25.000 TL’ye varan faizsiz Taksitli Nakit Avans fırsatı sunuluyor.

Kampanyadan 01.06.2025 – 30.06.2025 tarihleri arasında İşCep “Müşteri Olmak İstiyorum” özelliğiyle İş Bankası müşterisi olan müşteriler yararlanabilecektir. Kullanılabilecek Taksitli Nakit Avans tutarı, müşteri limitinin yüzde 25’i kadar, en fazla 25.000 TL sınırlandırılmıştır.

Faizsiz Taksitli Nakit Avans 2-3 ay vade için geçerlidir. Kampanyadan yararlanmak için, kullanılacak Taksitli Nakit Avans tutarı 300 TL ile 25.000 TL arasında olacak.

Faizsiz Ek Hesap (Kredili Mevduat Hesabı) için 1 Haziran 2025 – 30 Haziran 2025 tarihleri arasında; İşCep’te yer alan “Müşteri Olmak İstiyorum” özelliğiyle görüntülü görüşme yapılarak müşteri olma süreci tamamlanmalıdır.

Kampanya kapsamında açılacak Ek Hesapların limiti azami 30.000 TL’dir. 30.000 TL üzerinde açılan Ek Hesaplara sıfır faiz tanımlaması gerçekleştirilemeyecektir. Ek Hesap limiti, müşteri özelinde ve Banka tahsis koşulları dâhilinde değerlendirilmektedir.

Faizsiz kredi veren bankalar 2025: Hangi banka ne kadar 0 faizli kredi veriyor? Yüzde 0 faizli kredi tutarı ve vade oranları - 4

Garanti

50 bin TL'ye varan faizsiz kredi için 1 - 17 Haziran tarihleri arasında Garanti BBVA Mobil’i indirip “Müşteri Olmak İstiyorum” adımından ilerleyerek ilk defa Garanti BBVA’lı olan müşteriler faydalanabilir.

Kredi başvurunuzu Garanti BBVA Mobil ve Garanti BBVA İnternet’teki Başvurular > Kredi > İhtiyaç Kredisi adımları üzerinden azami 50.000 TL ve 3 ay vade olarak seçerek kampanyalı krediye başvurabilirsiniz.

0 faizli kredi kampanyası kapsamında kullanılacak minimum kredi tutarı 1.000 TL maksimum kredi tutarı 50.000 TL, maksimum vade ise 3 aydır. Şahıs firmaları için ticari amaçlı destek kredisinin maksimum vadesi 3 aydır.

25 bin TL'ye kadar faizsiz taksitli nakit avans kampanyası da 1-17 Haziran tarihleri arasında geçerlidir. Kampanya kapsamında maksimum 25.000 TL Taksitli Nakit Avans 3 taksit ile kullanılabilir.

Faizsiz kredi veren bankalar 2025: Hangi banka ne kadar 0 faizli kredi veriyor? Yüzde 0 faizli kredi tutarı ve vade oranları - 5

Enpara

0 faizli 60 bin TL'ye varan kredi 27 Mayıs - 30 Haziran 2025 tarihleri arasında geçerlidir.

Kampanya sadece Enpara müşterisi olmayan kişilerin ihtiyaç kredisi başvuruları için geçerlidir. Kampanya kapsamında yüzde 0 faizli (faizsiz) olarak kullanılabilecek maksimum kredi tutarı 60.000 TL, maksimum vade ise 6 aydır.

Faizsiz kredi veren bankalar 2025: Hangi banka ne kadar 0 faizli kredi veriyor? Yüzde 0 faizli kredi tutarı ve vade oranları - 6

QNB

0 faizli 50 bin TL kredi kampanyası 21 Nisan - 30 Haziran 2025 tarihleri arasında geçerlidir.

Kampanya, görüntülü görüşme ile müşteri olma sürecini tamamlayan yeni müşteriler için geçerlidir. Yüzde 0 faiz oranı, 50.000 TL ve 3 ay vadeye kadar başvurulan krediler için geçerlidir. Üstü tutar ve vadeler için gösterilen faiz oranları temsilidir. Müşteriye göre değişiklik gösterebilir.

0 faizli 25 bin TL taksitli nakit avans kampanyası da 30 Haziran 2025'e kadar geçerlidir. İlgililere, QNB Kredi Kartı ya da QNB Xtra Kredi Kartı başvuruları aynı ay içinde onaylandığı takdirde QNB Mobil üzerinden yüzde 0 faiz oranıyla kullanabilecekleri 25.000 TL'ye varan 3 ay vadeli Taksitli Nakit Avans fırsatı sunuluyor.

Kampanyadan yararlanmak için, kullanılacak Taksitli Nakit Avans tutarı 500 TL ile 25.000 TL arasında olmalıdır.

Faizsiz kredi veren bankalar 2025: Hangi banka ne kadar 0 faizli kredi veriyor? Yüzde 0 faizli kredi tutarı ve vade oranları - 7

Denizbank

Kampanyadan 01.06.2025 – 30.06.2025 tarihleri arasında MobilDeniz'i indirip "Müşteri Ol" butonu üzerinden ilerleyerek uzaktan DenizBanklı olma sürecini ilk defa tamamlayan yeni müşteriler faydalanabilir.

Kampanya kapsamında, DenizBanklı olma sürecini tamamlayan ihtiyaç kredisi müşterileri hayat sigortası yaptırmayı tercih etmeleri durumunda 3 aya kadar vadeli yüzde 0.00 faiz oranlı 20.000 TL veya 6 aya kadar vadeli yüzde 0.00 faiz oranlı 10.000 TL’ye kadar ihtiyaç kredisi imkanından faydalanacaklardır.

0 faizli 25 bin TL'ye varan taksitli nakit avans kampanyası da 30 Haziran'a kadar geçerlidir. MobilDeniz uygulamasını indirip ilk kez DenizBank müşterisi olan ve Mobildeniz, DenizBank.com, İnternet Bankacılığı ve DenizKartım uygulaması aracılığıyla yapılan ilk bireysel kredi kartı başvurusu sonrası onaylanan kart sahibi müşterileri faydalanabilir.

Faizsiz kredi veren bankalar 2025: Hangi banka ne kadar 0 faizli kredi veriyor? Yüzde 0 faizli kredi tutarı ve vade oranları - 8

TEB

TEB'de, Hoş Geldin Kredisi Kampanyası kapsamında sunulan, aylık %0’dan başlayan faiz oranı, 50.000 TL ve 3 ay vade için, sigortalı olmak koşulu ile, Findeks kredi notu 1850 ve üzerinde olan ve Banka ile yeni çalışmaya başlamış kişiler için, tüm dijital kanallarda; teb.com.tr, cepteteb.com.tr, İnternet Şubesi ve CEPTETEB Mobil’de geçerlidir.

Bankanın 0 faizli taksitli nakit avanas fırsatı da 31 Aralık tarihine kadar geçerli olacak. Kampanya kapsamında maksimum 25.000 TL Taksitli Nakit Avans 3 taksit ile kullanılabilir. Kampanya için müşteri olma sürecinin CEPTETEB Mobil üzerinden tamamlanması gerekmektedir.

Faizsiz kredi veren bankalar 2025: Hangi banka ne kadar 0 faizli kredi veriyor? Yüzde 0 faizli kredi tutarı ve vade oranları - 9

Türkiye Finans

Bankanın sunmuş olduğu kampanya, 1 Nisan-31 Mayıs 2025​ tarihleri arasında geçerlidir. Belirtilen tarih aralığında Türkiye Finans müşterisi olan, Happy Bonus Kart başvurusu yapan ve onaylanan müşteriler bu avantajdan faydalanabilir.

Kampanya kapsamında kullanılan toplam Taksitli Nakit Avans tutarinin en az 1.5 katı kadar aylik harcama sozunu yil sonuna kadar vererek 25.000 TL’ye kadar kâr paysız 3 ay Taksitli Nakit Avans avantajından yararlanılabilecektir.

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