Faizsiz kredi veren bankalar 2025: Hangi banka ne kadar 0 faizli kredi veriyor? Yüzde 0 faizli kredi tutarı ve vade oranları

SIFIR FAİZLE KREDİ VEREN BANKALAR

Akbank



Yüzde 0 faizli 35 bin TL ihtiyaç kredisi kampanyasından, 28 Nisan 2025 – 30 Haziran 2025 tarihleri arasında bankanın herhangi bir hizmetini aktif olarak kullanmayan ve bankada inaktif statüde yer alan müşteriler de, Akbank Mobil’i indirip “Akbanklı olmak istiyorum” butonu üzerinden adımları tamamlayarak kampanyadan faydalanabilir. Başvuruların Akbank tarafından olumlu değerlendirilmesi sonrası onaylanan kredi Akbank Mobil, Akbank İnternet, Müşteri İletişim Merkezi veya Şube’ler aracılığı ile kullanılabilir.



Kampanya kapsamında kullanılacak minimum kredi tutarı 1.000 TL, maksimum kredi tutarı 35.000 TL, maksimum vade ise 6 aydır.

Kampanyadan yalnızca gerçek kişi müşteriler faydalanacak olup kullanılabilecek kredi türü bireysel tüketici / ihtiyaç kredisidir.



Yüzde 0 faizli 25.000 TL taksitli avans kampanyasından da 1 – 30 Haziran 2025 tarihleri arasında Akbank Mobil'i indirip "Akbanklı olmak istiyorum" butonu üzerinden ilerleyerek uzaktan Akbanklı olma sürecini ilk defa tamamlayan yeni Akbanklılar faydalanabilir.