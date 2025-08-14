Faizsiz kredi yalanıyla binlerce lirasından oldu: İzmir'de akılalmaz dolandırıcılık

709 BİN TL'LİK BORÇ ÖDENDİ

Sanal kartı ele geçiren dolandırıcılar, İstanbul Esenyurt Vergi Dairesi'nde borcu bulunan bir mükellefin 709 bin TL'lik vergi borcunu bu kart üzerinden ödedi.

İkinci bir işlemle 89 bin TL'lik başka bir vergi borcunu ödemeye çalıştıkları sırada durumu fark eden Ünveren, hemen telefonunu kapatarak bankayı aradı.

İddiaya göre banka herhangi bir şüpheli işlem görülmediğini belirterek görüşmeyi sonlandırdı.