Faizsiz kredi yalanıyla binlerce lirasından oldu: İzmir'de akılalmaz dolandırıcılık
İzmir'de sosyal medyada karşılaştığı faizsiz kredi reklamına inanan Gülten Ünveren, 700 bin TL'sini dolandırıcılara kaptırdı. Ünveren, avukatıyla birlikte savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu.
İzmir'de yaşayan 59 yaşındaki iş insanı Gülten Ünveren, sosyal medyada karşılaştığı "faizsiz kredi" reklamına tıklamasının ardından büyük bir dolandırıcılığın kurbanı oldu.
Kendisinin de hesabının bulunduğu bir bankanın isminin kullanıldığı sahte reklamla kandırılan Ünveren, "hemen başvur" butonuna tıkladıktan kısa bir süre sonra dolandırıcılar tarafından telefonla arandı.