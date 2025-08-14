Faizsiz kredi yalanıyla binlerce lirasından oldu: İzmir'de akılalmaz dolandırıcılık

İzmir'de sosyal medyada karşılaştığı faizsiz kredi reklamına inanan Gülten Ünveren, 700 bin TL'sini dolandırıcılara kaptırdı. Ünveren, avukatıyla birlikte savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu.

İzmir'de yaşayan 59 yaşındaki iş insanı Gülten Ünveren, sosyal medyada karşılaştığı "faizsiz kredi" reklamına tıklamasının ardından büyük bir dolandırıcılığın kurbanı oldu.

Kendisinin de hesabının bulunduğu bir bankanın isminin kullanıldığı sahte reklamla kandırılan Ünveren, "hemen başvur" butonuna tıkladıktan kısa bir süre sonra dolandırıcılar tarafından telefonla arandı.

HESABA GİRİŞ YAPTI

Telefonda konuşan şahıslar, önce Ünveren'e kullanabileceği kredi miktarını bildirdi, ardından da mobil bankacılığa giriş yaparak bazı işlemleri gerçekleştirmesini istedi.

Talimatlara uyan Ünveren, mobil bankacılık uygulaması üzerinden hesabına giriş yaptı.

İŞLEMİ ONAYLADI

Dolandırıcılar, Ünveren'in hesabından bir sanal kredi kartı oluşturarak mevcut kredi kartındaki 800 bin TL'lik limiti bu sanal karta aktardı.

Ünveren, tüm bu işlemleri telefonuna gelen onay bildirimleri aracılığıyla farkında olmadan onayladı.

709 BİN TL'LİK BORÇ ÖDENDİ

Sanal kartı ele geçiren dolandırıcılar, İstanbul Esenyurt Vergi Dairesi'nde borcu bulunan bir mükellefin 709 bin TL'lik vergi borcunu bu kart üzerinden ödedi.

İkinci bir işlemle 89 bin TL'lik başka bir vergi borcunu ödemeye çalıştıkları sırada durumu fark eden Ünveren, hemen telefonunu kapatarak bankayı aradı.

İddiaya göre banka herhangi bir şüpheli işlem görülmediğini belirterek görüşmeyi sonlandırdı.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Dolandırıldığını anlayan Gülten Ünveren, avukatıyla birlikte savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu.

