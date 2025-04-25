Fal bakanlar dikkat! Para karşılığı fala hapis cezası

İddianame düzenlenerek kamu davası açıldı.

İstanbul Anadolu 44’üncü Asliye Ceza Mahkemesi, 1925 yılından beri yürürlükte olan 677 sayılı kanuna dayanarak mahkeme para karşılığı fal bakmayı suçlu buldu ve sanık Ebru T.’ye 3 ay hapis cezası verdi ve hükmün açıklanması geri bırakılmadı.

Nitelikli dolandırıcılık ve suç gelirlerini aklamaktan hakkında 10 yıl 6 ay kesinleşmiş cezası bulunan ve kırmızı bültenle aranan sanığın siciline fal bakmaktan dolayı 3 ay hapis cezası işlenmiş oldu.