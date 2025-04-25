Fal bakanlar dikkat! Para karşılığı fala hapis cezası

Nitelikli dolandırıcılık ve suç gelirlerini aklamak suçlarından aranan ancak yurt dışında olduğu için hakkında kırmızı bülten olan Ebru T., para karşılığı fal bakmaktan da 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Fal bakanlar dikkat! Para karşılığı fala hapis cezası - 1

Para karşılığı fal bakmak suç sayıldı.

Nitelikli dolandırıcılık ve suç gelirlerini aklama dosyasında mağdur vekili olan Avukat Burak Temizer, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporunu incelerken davanın sanıklarından Ebru T.’nin para hareketleri dikkatini çekti.

Av. Temizer, sanığın hesabında "150, 200, 250, 300 TL" gibi para hareketleri olduğunu ve "fal", "fal için", "okuma bedeli", "fal ücreti", "fal bedeli" gibi işlem açıklamaları olduğunu gördü. 

TÜRKİYE HABERLERİ

Fal bakanlar dikkat! Para karşılığı fala hapis cezası - 2

Av. Temizer, bunun üzerine şikayet dilekçesi oluşturdu ve 677 sayılı kanuna göre falcılık suçundan cezalandırma talebiyle Ebru T. hakkında savcılığa şikayette bulundu.

Fal bakanlar dikkat! Para karşılığı fala hapis cezası - 3

İddianame düzenlenerek kamu davası açıldı.

İstanbul Anadolu 44’üncü Asliye Ceza Mahkemesi, 1925 yılından beri yürürlükte olan 677 sayılı kanuna dayanarak mahkeme para karşılığı fal bakmayı suçlu buldu ve sanık Ebru T.’ye 3 ay hapis cezası verdi ve hükmün açıklanması geri bırakılmadı.
Nitelikli dolandırıcılık ve suç gelirlerini aklamaktan hakkında 10 yıl 6 ay kesinleşmiş cezası bulunan ve kırmızı bültenle aranan sanığın siciline fal bakmaktan dolayı 3 ay hapis cezası işlenmiş oldu.

Fal bakanlar dikkat! Para karşılığı fala hapis cezası - 4

FALCILIK SUÇ MU?

1925 yılından beri yürürlükte olan 677 sayılı kanuna göre, fal bakmak, falcılıkla iştigal etmek, falcılığı bir meslek gibi sürdürmek suç.

Hapis cezası ise 3 aydan başlıyor.

DAHA FAZLA GÖSTER