Fal bakanlar dikkat! Para karşılığı fala hapis cezası
Nitelikli dolandırıcılık ve suç gelirlerini aklamak suçlarından aranan ancak yurt dışında olduğu için hakkında kırmızı bülten olan Ebru T., para karşılığı fal bakmaktan da 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Para karşılığı fal bakmak suç sayıldı.
Nitelikli dolandırıcılık ve suç gelirlerini aklama dosyasında mağdur vekili olan Avukat Burak Temizer, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporunu incelerken davanın sanıklarından Ebru T.’nin para hareketleri dikkatini çekti.
Av. Temizer, sanığın hesabında "150, 200, 250, 300 TL" gibi para hareketleri olduğunu ve "fal", "fal için", "okuma bedeli", "fal ücreti", "fal bedeli" gibi işlem açıklamaları olduğunu gördü.